2022年1月1日，满载30个标准集装箱的中老铁路新年首趟国际货物列车停靠在中铁联集昆明中心站（无人机照片）。新华社记者胡超 摄

新华社昆明1月1日电（记者丁怡全）据中国铁路昆明局集团有限公司消息，1日下午，满载1000吨货物的列车缓缓开出中铁联集昆明中心站，驶向老挝万象。中老铁路2022年首趟国际货物列车顺利发车。

2021年12月初，中老铁路全线开通运营，线路全长1000多公里，北起昆明，经过中国磨憨铁路口岸和老挝磨丁铁路口岸，进入老挝北部地区，最后到达老挝首都万象。

“中老铁路通车前，货物从昆明发往万象，需要3天左右；通车后，昆明到万象的铁路货运时间仅需30小时左右。”中国铁路昆明局集团王家营西站站长何恒军介绍。

2022年1月1日，满载30个标准集装箱的中老铁路新年首趟国际货物列车从中铁联集昆明中心站开往王家营西站更换电力机车（无人机照片）。新华社记者胡超 摄

中国铁路昆明局集团统计数据显示，截至2021年12月31日，中老铁路通车不足1月，已开行货物列车380列，运货15万吨。除了中老铁路中国段周边的各类产品外，来自北京、上海、广州等地的货物也相继经中老铁路运往老挝。

“开通初期，从中国发往老挝的货物主要以饲料、化肥为主，现在货物品类越来越丰富，包括电子产品、通信设备、云南蔬菜等，能够更好满足老挝市场需求。”中铁联集昆明分公司副总经理徐超说。

2022年1月1日，在昆明王家营西站，铁路工作人员交换行车文件。新华社记者胡超 摄

2022年1月1日，满载30个标准集装箱的中老铁路新年首趟国际货物列车（前）从昆明开往老挝万象（无人机照片）。新华社记者胡超 摄

2022年1月1日，满载30个标准集装箱的中老铁路新年首趟国际货物列车从昆明开往老挝万象（无人机照片）。新华社记者胡超 摄

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