2022年的第一天，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效，这标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地。RCEP覆盖全球22亿人口，约占全球国内生产总值的30%。首批生效的国家包括东盟6国以及中国、日本、新西兰、澳大利亚等4国。韩国将于2月1日加入到生效实施中。如今，“期待”正成为区域内企业的共同心声。

柬埔寨电商“微笑商城”首席执行官李锡说，RCEP能让成员国商品以更低成本进入柬埔寨，有利于本地电商平台的发展。日本企业洋马发动机（山东）有限公司关务经理王平表示，协议生效首年，从日本进口的发动机用过滤器的税率从5%降到零，就能节省200万元进口关税成本；印尼的鞋厂吉诺马里亚尼则期待RCEP能让自己的品牌走出印尼，进入更广阔的市场……

不管是让更多国外商品“走进来”，还是帮助更多本土企业“走出去”，RCEP 生效带来的最直接影响是促进区域经济一体化加速演进，为参与国企业带来更广阔的市场、更优质的营商环境和更丰富的贸易投资机遇。

RCEP生效后，区域内90%以上的货物将逐步实现零关税。不止于此，RCEP在服务贸易、投资、知识产权、电子商务等方面均作出相关规定，在各项指标上都领先全球，是充分体现互惠互利的全面、现代、高质量的经贸协定。东盟媒体评价说，RCEP是“推动地区经济复苏的引擎”。联合国贸发会议认为，RCEP将“催生全球贸易的新重心”。

这个“新重心”对于在疫情中挣扎的全球经济而言，无异于一针强心剂，显著提振了全球经济复苏的信心。

根据联合国贸发会议预计，低关税将刺激RCEP成员国之间近170亿美元的贸易，并吸引部分非成员国贸易转向成员国，进一步推动成员国之间近2%的出口，总价值约420亿美元。该组织分析师阿历杭德罗·尼基塔和米粟特·赛季里撰文指出，RCEP实施将会提升成员国的贸易弹性，对冲疫情带来的全球贸易下行风险。

对中国而言，RCEP实施是对外开放“新的里程碑”，兑现了持续对外开放的坚定承诺。RCEP在货物贸易、服务投资、规则等各个领域的开放水平，均显著高于中国在WTO中承诺的开放水平，其实施生效将使中国在制度型开放道路上更进一步，成为中国连接国内国际双循环的纽带和桥梁。这不仅将为中国经济增长注入新动力，也为世界共享中国发展红利提供了新平台。

更重要的是，RCEP生效实施，展现了国际社会支持开放合作和自由贸易的强烈意愿，是多边主义与保护主义较量中的一次完胜。全球化发展到今天，世界早已是你中有我、我中有你。RCEP的生效实施有力表明：保护主义、单边主义等逆流不得人心，多边主义和自由贸易才是大势所趋。

作为全球第二大经济体，中国始终站在历史正确的一边，坚定捍卫多边主义，坚守公平正义，正成为越来越多国家发展道路上的伙伴。随着RCEP生效实施，未来中国将更好发挥超大规模市场优势和内需潜力，同区域伙伴们一道做大区域经贸“蛋糕”，让更多企业分享中国市场机遇，让更多消费者享受实实在在的好处，为全球经济复苏持续提供活力和动力。

RCEP，未来可期！

（国际锐评评论员）