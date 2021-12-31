新华社悉尼12月31日电（记者郝亚琳）澳大利亚联邦卫生部数据显示，截至当地时间12月31日21时，该国24小时内新增新冠确诊病例32946例，首次突破3万例并创下新冠疫情暴发以来的新高；累计确诊病例也接近40万例，达395504例。

快速攀升的病例给当地医疗系统带来巨大压力。在悉尼，人们病毒检测要排上几个小时的队，出结果的时间也大大滞后，很多人无法在72小时内拿到检测结果。

新南威尔士州护士和助产士协会12月31日对当地媒体表示，新冠疫情导致悉尼多家医院的人手已经少得不能再少。该协会秘书长布雷特·霍姆斯批评州政府无视警告信号，过早取消一些疫情防控措施。

新南威尔士大学流行病学家玛丽-路易丝·麦克劳斯在接受澳大利亚广播公司采访时也批评说，政府的疫情应对“太迟了”，没能在圣诞假期有效遏制新冠变异病毒奥密克戎毒株的传播。尽管有观点认为奥密克戎毒株的致病性相对弱一些，但考虑到老年人或患有其他疾病的弱势人群，有关部门还是应当继续坚持戴口罩、扫码追踪等防疫措施。

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