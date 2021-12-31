人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

澳大利亚单日新增新冠确诊病例突破3万例

2021年12月31日21:32 | 来源：新华网
小字号

　　新华社悉尼12月31日电（记者郝亚琳）澳大利亚联邦卫生部数据显示，截至当地时间12月31日21时，该国24小时内新增新冠确诊病例32946例，首次突破3万例并创下新冠疫情暴发以来的新高；累计确诊病例也接近40万例，达395504例。

　　快速攀升的病例给当地医疗系统带来巨大压力。在悉尼，人们病毒检测要排上几个小时的队，出结果的时间也大大滞后，很多人无法在72小时内拿到检测结果。

　　新南威尔士州护士和助产士协会12月31日对当地媒体表示，新冠疫情导致悉尼多家医院的人手已经少得不能再少。该协会秘书长布雷特·霍姆斯批评州政府无视警告信号，过早取消一些疫情防控措施。

　　新南威尔士大学流行病学家玛丽-路易丝·麦克劳斯在接受澳大利亚广播公司采访时也批评说，政府的疫情应对“太迟了”，没能在圣诞假期有效遏制新冠变异病毒奥密克戎毒株的传播。尽管有观点认为奥密克戎毒株的致病性相对弱一些，但考虑到老年人或患有其他疾病的弱势人群，有关部门还是应当继续坚持戴口罩、扫码追踪等防疫措施。

(责编：崔译戈、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部