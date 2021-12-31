新华社华盛顿12月31日电 记者手记：新冠疫情再次汹涌 美国应对左支右绌

新华社记者杨士龙

记者12月29日预约新冠病毒核酸检测时，华盛顿一家检测机构的工作人员特别告知，最近来检测的人超多，抗体阳性率之高“是疫情暴发以来少见的”，所以检测当天越早来越好，人少风险小。

这个提醒充满善意，也是很现实的。德尔塔毒株未除，奥密克戎又来，正处于假日季的美国疫情再次汹涌，不少人感叹疫情深重的2020年冬天再现了。《纽约时报》数据显示，12月29日美国新增病例近49万。过去一周，全美累计报告病例超过200万，15个州或海外领地的7天平均感染病例均创下最高纪录。

华盛顿本月确诊病例增长速度也是空前。据《纽约时报》30日报道，在最近一周时间内，华盛顿日均报告感染病例2055例，比两周前增加796%；日均新增住院病例514例，是一周前的两倍多，也是疫情暴发以来的最高点。迄今70万左右人口的华盛顿累计新冠感染病例为92045例，这意味着至少有八分之一的居民感染。市长鲍泽12月21日不得不恢复了她11月中旬取消的室内口罩令，并至少持续到1月31日。

面对疫情蔓延，上任之初誓言要尽快控制疫情的美国总统拜登也显得别无良策。12月27日和全国州长协会举行抗疫视频会议时，拜登“没有联邦解决方案，这需要在州一级解决”的表述，一度被舆论解读为“向奥密克戎毒株投降”以及“推卸抗疫不力的责任”。从上下文看，拜登实际是想敦促州长们在抗疫中发挥重要作用，因为只有联邦政府努力“显然是不够的”。毕竟拜登9月提出的企业疫苗强制令受到多个共和党主政州的诉讼阻击，官司已打到最高法院。

“蒙冤”的拜登确实也道出了一个实情。联邦体制下，新冠疫情等公共卫生事务属于美国各州的州权，以州和地方政府为主管理。在民主党、共和党两党极端对立的当下，美国不仅不能形成全国统一的抗疫方案，就连戴口罩、打疫苗这样基本的防疫措施，都被贴上了政治立场标签。政治算计重于抗疫需要，导致防控措施一州一策，且忽松忽紧，“翻烧饼”和“打补丁”现象层出不穷，左支右绌且“口水战”不断。美国抗疫失败至此并不令人惊讶。

不过，真正把联邦政府“架火上烤”的是美国疾病控制和预防中心新出台的新冠病人隔离指南——无症状新冠感染者的建议隔离期比先前缩短一半，从10天减为5天，结束隔离后5天内与他人共处时还须戴口罩。

不少医疗专家指出，新指南没有区别接种过新冠疫苗的人和没接种的人，没有要求人们解除隔离前接受新冠病毒检测。更要命的是，在传播性更强的奥密克戎毒株迅速扩散之际，缩短隔离期容易令人迷惑甚至误导公众。美疾控中心5月曾发布指南，建议已完全接种疫苗的人进入室内场所后不用戴口罩，结果却造成很多未接种疫苗的人也不再戴口罩。

白宫首席医疗顾问福奇12月30日在接受媒体采访时为新指南辩护。他说，鉴于美国新增感染者数量正大幅增加，其中很多人没有症状。如果按照此前的建议隔离，“这可能会对社会的正常运转能力造成真正的负面影响”，“尽管这个决定并非百分之百没有风险，但他们已做出了充分考虑”。

美国有线电视新闻网当天分析说，新指南是拜登政府近来酝酿改变抗疫战略的“最为清晰的信号”，试图在尊重防疫科学、维持经济发展和减缓公众抗疫疲劳等因素间寻求新平衡，但拜登会不会回到特朗普救经济、不抗疫的老路呢？

12月14日，在美国卫生部一场直播活动上，即将于2021年底卸任美国国家卫生研究院院长的弗朗西斯·柯林斯，现场弹唱起一首以新冠疫情为主题的翻唱歌曲《当疫情过去的时候》，曲调伤感但没有放弃希望。5天后，柯林斯在接受美全国公共广播电台采访时表示，他理解美国人都对疫情受够了，但面对仍所知不多的奥密克戎毒株，如果不认真采取防疫措施，即便其致病严重性较低，但“每天感染100万个病例”也不是没可能。

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