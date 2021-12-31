人民网北京12月31日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持31日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，30日，俄罗斯总统普京向习近平主席致新年贺电表示，2021年俄中合作卓有成效，双方各层级积极开展政治对话，双边贸易额再创新高，科技创新年取得丰硕成果，双方就解决重大国际和地区问题保持密切有效协作。相信在双方共同努力下，俄中各领域合作一定能够取得进一步发展。期待俄中体育交流年成功举行。他坚信，中方朋友一定能够成功举办北京冬奥会，十分期待同习近平主席在这一体育盛会开幕之际举行会晤。中方对此有何评论？

赵立坚：中方高度赞赏普京总统对中俄关系的积极表态和对北京冬奥会的良好祝愿。

今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。在习近平主席和普京总统擘画引领下，中俄双方秉持“世代友好、合作共赢”的《条约》精神，“背靠背”深化战略协作，“手牵手”开展全方位务实合作，“肩并肩”维护国际公平正义，两国关系向更高层次、更高质量、更高水平迈进，不仅造福两国和两国人民，也为维护世界和平稳定作出了重要贡献。中方对此高度评价。

中俄友谊牢不可破，合作前景不可限量。明年中俄将启动2022-2023年中俄体育交流年，迎来中俄友好、和平与发展委员会成立25周年，普京总统将访华并出席北京冬奥会开幕式。中方坚信，两国将继续互予开放机遇，继续推动全球发展议程，为推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体作出更大贡献。我们对2022年的中俄关系充满期待，满怀信心。

法新社记者：中国民政部称已规范了藏南地区的15个地名，该地区亦被称为“阿鲁纳恰尔邦”。印度方面一位发言人表示，该地区是印度不可分割的一部分，给这些地方规定新起的名字并不能改变这一事实。外交部对此有何评论？

赵立坚：藏南地区位于中国西藏自治区，有史以来就是中国领土。中国门巴族、藏族等少数民族同胞长期在该地区生产生活，并留传下来很多地名称谓。为加强地名规范化、标准化管理，中国政府主管部门根据《地名管理条例》，公布了第二批藏南地区公开使用地名，这完全是中国主权范围内的事。

澳亚卫视记者：据报道，立陶宛财长斯凯斯特近日表示，立陶宛正考虑推出一项1.3亿欧元的援助计划，支持受立中外交关系影响的立陶宛企业。中方对此有何评论？

赵立坚：立陶宛政府本来可以用这笔钱来改善民生、抗击疫情、提升边境难民生存状况，却选择用老百姓的钱包为政府的错误买单。如果立陶宛政府真的想对相关企业表示支持，就应该从国家和人民的根本利益出发，回到在一个中国原则基础上与中国发展各领域友好合作的正道上来。

《澳门月刊》记者：立陶宛总理希莫尼特近日表示，中国对立陶宛施加了不适当的压力。设立驻立陶宛台湾代表处不值得中国作出这样的反应。中方对此有何评论？

赵立坚：立陶宛政府公然违背一个中国原则，背弃立方在两国建交公报中所作政治承诺，在中国建交国中首个允许台当局以“台湾”名义设立“代表处”，在国际上制造“一中一台”。这一错误行径严重侵犯中国国家主权和领土完整，严重损害中国核心利益，中方有权作出正当合理反应。世界上其他任何主权独立国家遇到这样的事，也必然会采取坚决果断措施。立方做了错事，不仅从未反思悔改，反而四处造谣生事，这种避重就轻、转移矛盾的“公关手段”是可悲的。

凤凰卫视记者：台湾地区外事部门称尼加拉瓜“侵占”台湾“外交财产”，将就此事提起国际诉讼。其还批评大陆方面联合尼加拉瓜“抢夺财产”，“蛮横非法”。外交部对此有何评论？

赵立坚：我此前已就相关问题阐述过中方立场，你可以查阅此前的实录。我想强调的是，台湾当局试图利用转赠中国国家财产达到不可告人的目的，这种伎俩是非法的、无效的。台湾当局鼓噪的所谓“国际诉讼”不仅毫无法律依据，更是一场彻头彻尾的骗局，绝不会得逞。

新华社记者：我们注意到，最近国际上陆续有一些专家学者发表评论，对美国民主和所谓“民主峰会”提出批评，比如日本国际问题专家六辻彰二撰文称，美国“民主峰会”邀请国家的“民主状况”良莠不齐，看似人头攒动，实际多为凑数，美国拼凑“民主同盟”不过是虚张声势的“纸老虎”。发言人对此有何评论？

赵立坚：这位专家说得好，“纸老虎”的说法尤为形象。中方已多次就所谓“领导人民主峰会”表明立场，主张民主是人类的共同价值，不存在凌驾于别国之上的民主“教师爷”。

事实上，美国也根本没有资格当这个“教师爷”。皮尤研究中心等的多项民调显示，包括美国民众在内的国际社会不看好美国的民主状况。美国民主不仅光华不再，治理也是千疮百孔。就在前几天，数据显示美国单日新增新冠确诊病例再创新高，超过50万例。美国枪支暴力、系统性种族歧视等问题更是层出不穷，一次又一次刷新世界纪录，也刷新公众认知。

美方无视自身种种问题和劣迹，反而炮制“民主对抗威权”的伪命题，将民主“标签化”、“政治化”。所谓“民主峰会”草草收场，这完全在意料之中。除了你刚才提到的日本学者外，我们也看到美国前议员罗恩·保罗等美国国内人士，《纽约时报》、《华尔街日报》、《经济学人》等西方主流媒体，印度、菲律宾、泰国等亚洲国家的智库学者等都对所谓“民主峰会”提出质疑和批判。美方应重视国际社会的理性批评声音，深刻反躬自省，摘下民主双重标准的虚伪面具，采取切实行动解决国内问题，回应国际社会的关切。

《中国日报》记者：据报道，日前蒙古总理奥云额尔登出席议会全体会议时表示，奥运会是人类的庆典活动，理应与政治分开。蒙方支持北京冬奥会，他本人将出席相关活动。中方对此有何评论？

赵立坚：中蒙两国山水相连，互为重要友好邻邦。中蒙关系发展良好，双方政治互信和友好感情不断加深，务实与抗疫合作富有成果。奥云额尔登总理是最早提出希望来华出席北京冬奥会开幕式的外国领导人之一，我们对此表示热烈欢迎，赞赏蒙方积极支持中方办好北京冬奥会。奥林匹克精神的内涵是友谊、理解、团结、公平。这也是包括中蒙在内全世界绝大多数国家的共同企盼和心愿。我们相信，在各方共同努力下，北京冬奥会一定会取得圆满成功，增进各国人民守望相助的友谊，加强国际社会团结合作的力量。

总台国广记者：昨天中国和阿富汗举行了人道援助、经济重建两个工作层联络机制首次会议。中方能否介绍相关背景和情况？

赵立坚：为落实今年10月王毅国务委员兼外长同阿富汗临时政府代理副总理巴拉达尔在多哈会晤达成的共识，中国外交部亚洲司司长刘劲松同阿富汗临时政府外交部第三政治司司长贾拉里于12月30日以视频方式共同主持了中阿人道援助、经济重建两个工作层联络机制首次会议，双方相关牵头部门和成员单位参加。

会议在友好和务实氛围中举行。双方重点就阿富汗当前面临的人道形势和经济重建等交换意见，梳理中方对阿人道援助和双方相关领域合作进展，同意加强治国理政经验交流，增进主管部门间的沟通协调，推进共建“一带一路”合作。

中方强调愿继续在力所能及范围内帮助阿富汗纾解民生困难和经济重建，支持阿富汗更多特色农产品输华，宣布向阿追加新一批紧急粮食援助、医疗设备和过冬物资援助，帮助阿方加强能力建设与人员培训。阿方表示衷心感谢中方为阿富汗人民提供的真诚帮助，将进一步加强对中方在阿机构和人员的安全保障，希中方加大对阿投资。

当前，阿富汗人民正经历严重人道主义危机。中方呼吁国际社会携起手来，帮助阿富汗人民渡过难关，反对人道主义援助政治化，有关国家应该尽快解除对阿资产冻结和单边制裁，切实承担对阿经济重建主要责任。

《北京日报》记者：据报道，中方援助所罗门群岛首批警用防暴物资日前已抵达所罗门群岛首都霍尼亚拉。中方可否介绍更多情况？

赵立坚：12月29日晚，中方援助所罗门群岛的首批警用防暴物资顺利运抵所首都霍尼亚拉。首批物资主要有防弹衣、防暴盾牌、防暴头盔、防刺服、防割手套、急救包、雨衣等装备。所代理警察部长帕纳基塔斯等赴机场迎接。所方表示首批防暴物资运抵十分重要、非常及时，将有力提升所警察部队装备水平和应对公共危机能力，更好维护所罗门群岛的和平、安全、法律与秩序，衷心感谢中国政府支持。

中方坚定支持所政府维护国内稳定的努力。近日运抵的这批防暴物资是应所政府请求提供的。中方将克服中所无商业航班的困难，尽快将后续物资运抵所，为所警方提高应急处突能力发挥建设性作用。

澳亚卫视记者：30日，台湾地区外事部门对美英法德四国外长共同发声支持立陶宛表示赞赏，并呼吁全球民主伙伴一道支持立陶宛，应对中国的外交和经济威胁。外交部对此有何评论？

赵立坚：立陶宛公然挑战一个中国原则，制造“一中一台”，在对华关系上犯下严重错误在先，中国只是作出正当、合理反制。对此，美国和有关国家心知肚明。如果他们真的为立陶宛着想，就应该敦促立陶宛尽快承认并纠正错误，而不是把立陶宛当成遏制中国的工具，怂恿立陶宛错上加错，使立陶宛国家和人民利益蒙受更大的损失。

同时，我们也要正告台湾当局，“台独”是死路一条。任何挟洋自重、谋“独”挑衅的企图都不会得逞。

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根据2022年元旦放假安排，外交部例行记者会将于2022年1月3日（周一）休会，1月4日（周二）恢复。休会期间，外交部发言人办公室将照常接受记者电子邮件、传真或微信提问。

回首2021年，世纪疫情和百年变局加速演进。我们隆重庆祝中国共产党百年华诞，全面建成小康社会，历史性地解决绝对贫困问题，开启了第二个百年新征程。从元首外交到抗疫外交，从“一带一路”倡议到全球发展倡议，从孟晚舟回家到同尼加拉瓜复交，中国外交书写了辉煌篇章。

一年来，外交部例行记者会共举行230场，回答3000多个问题。外交部部内各单位在境内外17个新媒体平台开设账号，总粉丝量已突破7300万。我们还开展了“100天讲述中国共产党对外交往100个故事”活动，也称为“双百故事”。“双百故事”在国内外累计阅读量超过10亿。可以说，2021年也见证了中国国际话语权稳步提升。

展望2022年，中国将举办北京冬奥会，并将迎来党的二十大。我们将继续讲好中国故事、中国共产党的故事和中国人民的故事，全力配合办好北京冬奥会，为二十大胜利召开营造安全稳定的外部环境。一句话，2022年中国外交将更加精彩！

我和同事们与各位记者朋友们一道，参与、见证了2021年中国外交的历史性时刻。我们高兴地看到，各位记者朋友用你们的笔和镜头，越来越全面、客观地报道中国。借此机会，我谨代表外交部新闻司和我的同事们，衷心感谢各位在座的记者朋友一年来的辛勤付出。我们期待明年看到你们写出播出更多更好的中国故事。我也要诚挚感谢关心中国外交的国内外朋友们，特别是发小们，感谢你们点赞、支持中国外交。

最后，我提前祝愿大家新年快乐、工作顺利、家庭幸福、阖家团圆！今天是2021年的最后一天。我也跟大家说一声辛苦了！我们明年再见！

(责编：崔译戈、常红)