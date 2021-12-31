新华社莫斯科12月31日电 (国际观察)月内二度元首会谈 俄美破冰依旧难期

新华社记者黄河

继12月7日视频会晤后，俄罗斯总统普京与美国总统拜登在莫斯科时间12月30日晚举行电话会谈，就俄乌边境紧张局势等问题再度交锋。

分析人士认为，近期围绕乌克兰局势等议题，俄方主动出击，展示了在安全问题上的坚定立场和谋求对话的姿态。目前，尽管美方已对俄安全关切表示关注，但考虑到美欧对俄既定政策难以发生实质性改变，俄与美欧定于2022年1月举行的一系列安全事务对话将充满挑战，俄罗斯与西方关系改善或难取得根本性突破。

保持对话

据报道，在约50分钟的通话中，俄美领导人虽然互相发警告，但都认为需要保持对话来解决问题。

白宫发言人普萨基在通话后发表声明说，拜登表示支持外交对话解决问题，包括从明年初开始的美俄双边战略稳定对话、通过北约-俄罗斯理事会在北约进行的对话以及在欧洲安全与合作组织（欧安组织）展开的对话。但拜登重申：“这些对话只有在局势降温而非升级的环境中才能取得实质性进展。”

俄罗斯总统助理乌沙科夫在通话结束后表示，两国元首进行了内容丰富的实质性沟通，俄方对此表示满意。此次通话为即将在瑞士日内瓦举行的俄美安全事务对话创造了良好条件。

俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会第一副主席扎巴罗夫认为，两国元首借此次机会在一些问题上表明各自立场，将使双方谈判团队能够按照领导人的指示继续开展后续工作。

立场坚决

近期俄罗斯与美国等西方国家围绕乌克兰问题关系持续紧张。美国和乌克兰不断渲染俄罗斯“入侵”威胁，俄方则强调局势持续恶化是因为北约不断挤压俄罗斯安全空间。

为缓和紧张气氛，俄罗斯主动出击。俄外交部12月10日就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国和北约为排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。12月15日，俄罗斯向美方提交了俄美安全保障条约草案和俄与北约成员国安全保障措施协议。

在乌克兰问题上，普京多次明确划出“红线”。在12月30日的通话中，普京再度强调美应就北约停止东扩以及不在俄边境附近部署威胁性武器系统向俄提供法律保障。舆论普遍认为，俄方一系列做法展现出维护国家安全利益的坚定立场。

美国卡内基莫斯科中心专家包诺夫认为，普京的表态并不是俄方的“进攻”，这实际是俄方在面对不平等关系时的“反击和防御动作”。

俄高等经济大学欧洲和国际综合研究中心副主任苏斯洛夫表示，俄方已向美国和北约提出安全保障条约草案。就目前而言，克里姆林宫的目标不是战争，而是谈判。俄罗斯的核心需求是北约不再东扩、乌克兰不加入北约的书面保证。

突破难求

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃12月30日确认，俄美将于2022年1月10日在日内瓦就核军备控制和因乌克兰引发的紧张局势进行磋商。此外，1月12日俄方将在比利时首都布鲁塞尔同北约举行对话；1月13日在奥地利首都维也纳与欧安组织举行对话。

分析人士指出，俄罗斯与美国等西方国家长期缺乏战略互信，多重因素令俄罗斯与西方矛盾难以得到根本改善。尽管俄美均展现出愿意对话的姿态，但上述会谈或难有根本性突破，俄罗斯与美国等西方国家围绕乌克兰问题的政治博弈将持续。

一方面，美俄之间结构性矛盾难以在短期内得到有效化解。苏斯洛夫说，从内政外交两方面考虑，美国不愿也不可能以让步为代价化解与俄罗斯的冲突。未来最好的结果大概率是美国等西方国家与俄罗斯进行长期艰苦的磋商，一定程度缓和乌克兰局势，但各方就安全问题达成一致并不容易。

另一方面，欧盟与北约之间以及欧盟和北约各自内部在对俄态度上均存在分歧。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利12月30日在社交媒体发文说，俄罗斯与美国和北约讨论欧洲安全问题，而欧盟却被排除在外，这一点不可接受。若俄方希望在2022年初谈判中讨论西方提供安全保障的问题，这就不仅是美俄之间的事，欧盟也必须密切参与。

也有分析认为，预计于2022年1月举行的俄罗斯与西方国家的系列安全磋商或取得有限成果。俄科学院美国与加拿大研究所军事政治研究中心主任巴秋克认为，即便分歧严重，俄美之间仍可能就一些问题达成妥协，比如对于不在欧洲或与俄接壤国家部署诸如中程弹道导弹等进攻性武器方面，双方可能达成某种协议。（参与记者：杨士龙、李骥志）

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