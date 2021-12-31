新华网达卡12月31日电（记者刘春涛）在孟加拉国铁道部部长努如尔·伊斯拉姆·苏简见证下，中车山东机车车辆有限公司（以下简称“中车山东公司”）与孟加拉国铁路公司28日在孟首都达卡签署580辆铁路货车采购合同。

12月28日，中车山东公司孟加拉国580辆铁路货车项目签约仪式现场。（中车山东公司供图）

该合同为孟加拉国铁路车辆运营改善项目（铁路车辆采购）下的子项目，由亚开行和孟政府共同融资。

根据孟加拉国政府规划，本次采购的铁路货车车辆用于运输全国粮食、化肥、水泥等物资，将为孟国民经济收入和国家经济繁荣作出贡献。

据中方介绍，合同签订后，中车山东公司将结合当地高温、高湿、高盐的气候特点，以及转弯半径小、启停频率高的运营特点，按照全球铁路货车技术最优配置启动设计开发工作，实现高可靠性、高安全性、轻量化、长寿命周期、低维护成本多重目标，满足客户需求。中车山东公司将以最快速度完成订单交付。

据介绍，由于安全、经济及环保等方面的巨大优势，铁路货物运输在孟社会经济发展中发挥着非常重要的作用，孟政府也在其展望计划中高度重视铁路运输领域。

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