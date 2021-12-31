坚定捍卫国家利益、开展国际抗疫合作、为全球治理提出中国方案……

一年来，在习近平外交思想指引下，

中国外交在复杂博弈中服务民族复兴，在风云激荡中推进和平发展。

岁末回首，让我们“打卡”重温收获满满的2021年中国外交。

一年来，中国外交取得一系列来之不易的成功。

新的历史征程上，期待中国外交为历史、为未来书写更新篇章！

策划：刘洁妍 崔越 王禹蘅

设计：杜佰鸾

(责编：刘洁妍、常红)