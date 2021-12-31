刘宁 袁蒙 张文捷 苏缨翔

2021年底，晚高峰时间，人民网新青年栏目进行了一场地铁随机跟拍，有三组年轻人接受了采访，分享了他们的都市下班生活。

“我很满意现在的生活”

大屯路东站是北京地铁5号线和北京地铁15号线的一座换乘站，位于北京市朝阳区北苑路与大屯路交汇处，王子檀几乎每天都在这里等王振娟一起下班。

晚高峰地铁上人头攒动，都市下班族们有的在低头看手机，有的在闭目养神。比起大多数人的形单影只，王振娟和王子檀一路上有说有笑。

“我们会聊聊晚上吃什么，明天干什么。”王振娟说，“我们俩一起坐地铁的时候，总觉得时间很快。”

26岁的王振娟是河北邯郸人，2018年专升本考试失利后就来到北京发展，2020年，男朋友王子檀也一起来到北京。

跟大部分年轻人的迷茫不一样，王振娟有着待在北京的坚定决心。“我需要一份工作来充实我。”王振娟说，“而且遇到了一群关系不错的同事，工作内容也挺喜欢，工资也比老家的高。”

“我是那种特别容易满足的人，俗话说‘知足常乐’嘛！”王振娟说。但“常乐”之人也会偶尔遇到小麻烦。

“刚来北京时还是挺难的。”王振娟说。因为一次性付不起“押一付三”的房租，王振娟差点被中介赶出去，还在上学的王子檀帮她垫了房租。王振娟回忆道：“虽然他当时不支持我来北京，但还帮我垫钱，后来还来北京找工作，我很感动。”

问及来北京发展的原因，王子檀说：“主要是因为她在这里，再来工资待遇不错，离老家也近。”

王振娟对现在的生活很满足：“我们俩没有争吵，父母也比较支持，一切都是在正常的轨道上，顺风顺水嘛。”

“我俩计划明年11月结婚吧。”王振娟说，“以后也不打算离开天通苑，毕竟这边房租挺便宜的，这样两个人压力也会小一点，未来还要考虑赡养父母的问题，还要养小孩呢，要尽量省钱。”

“我需要空间来自己成长”

团结湖地铁站人来人往，晚高峰在这里下地铁的人，大多是要前往附近的一个热闹商圈，April（四月）也是在这一站下车的人。

从小在深圳长大的April（四月）来北京已经快一年半了，虽然对故乡也有怀念，但北京有两样东西吸引着她，一个是文化艺术氛围，另一个是独处空间。“可能我需要一段时间和空间来自己成长。”她说，“我喜欢独处，平常下班后会一个人逛书店、看电影、去健身房。”

2021年对April（四月）来说是普通又不平凡的一年，虽没有经历什么大事，但却愈发了解自己。她有着对理想生活的期待，“有喜欢做的事，有好朋友在身边，还有家人的关心，如果有爱人就更好了。”她说。

采访当天，April（四月）又一个人逛了花店、买了本旧书、为朋友挑选了生日礼物，然后搭上地铁，回家看了一部想看很久的电影。

“我要表演给听得懂的人”

晚上七点左右，小豪背着贝斯正快步从呼家楼地铁站下车，他要在此换乘前往鼓楼大街站。

来自湖北武汉的小豪来北京已经九年了，目前和朋友在鼓楼经营一家小酒吧，也是一名贝斯手。

教课、开店、跟朋友合伙开酒吧，小豪尝试过很多工作。“不稳定因素太多了，刚接一场演出，下一秒可能就会取消。”因为疫情，小豪这一年的演出收入并不可观。“玩乐队做演出有时候就是只赔不赚”，他打趣地说“我‘斜杠青年’的称号就这么来的。”

小豪说自己是个工作狂，音乐是他在北京坚持了九年的东西，“玩乐队的都往北京跑，北京乐队最多，机遇也最多，氛围最好。”

对待事业，小豪有自己的想法，“摇滚和爵士乐包容性很大，你可以随意去发展，是一个创新的东西。”他说，“关于演出，我觉得跟看的人多少没关系，重要的是要演给对的人。2021年遇到了很多对的人，我们一起在做对的事。”

2021年小豪录了2张专辑，完成了80多场演出，“我们乐手没有节假日，节假日才适合演出呢，人多！”小豪说，“知道自己在做什么，就没有什么辛苦不辛苦的。”

舞台上，灯光暗下，等待小豪的是热闹的欢呼声还是冷清的空场地，他有些忐忑。

夜幕降临，晚间地铁还在运行着。虽然面临着不小的生活压力，但年轻人仍在自己的领域不断奋斗着。与这个国家的大多数人一样，他们不惧挑战并有所热爱，有一份热、发一分光，努力勇敢向上走。

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(责编：崔译戈、常红)