人民网曼谷12月31日电 （记者孙广勇）12月30日，2021年“汉语桥”东盟微视频与中文歌曲比赛、“中文+”泰国微视频征集活动圆满收官。在中国-东盟建立对话关系30周年、“汉语桥”20周年之际，本次以“东盟”为主题的微视频、中文歌曲比赛，展现了中国-东盟人民友谊和区域合作成就，使中国-东盟民众更加相知、相亲、相融。本次大赛自9月开始征集作品以来，历时3个月，得到了东盟各国师生的广泛关注和踊跃投稿，共收到来自泰国、马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、缅甸、越南、菲律宾、新加坡、老挝等东盟9国的1500余份作品。

广西艺术学院作品《中国-东盟友谊歌》。中外语言交流合作中心供图

其中，广西艺术学院的《中国-东盟友谊歌》获得了中文歌曲比赛的团体合唱奖。该作品汇集了中国、马来西亚、菲律宾、越南、缅甸等5国选手，以音乐为文化交流的纽带，共唱新时代的区域和声，共谱中国-东盟和谐友谊的华彩乐章。

马来西亚选手杨依婷作品《灯火里的中国》。中外语言交流合作中心供图

“灯火里的中国，青春婀娜，灯火里的中国，胸怀辽阔。灯火漫卷的万里山河，初心唤回了百年承诺……”马来西亚选手杨依婷演唱的《灯火里的中国》获得了中文歌曲比赛个人独唱大学及成人组一等奖，她用清脆响亮的歌喉描绘出了灯火里的美好中国生活，展现了人民对未来的欣然向往。

此外，泰国职校学生结合专业特长构思拍摄视频，制作了“中文+烹饪”“中文+导游”“中文+健身”等一系列充满创意的影像作品，展现出了非凡才华与创新勇气。

本次比赛活动由泰国高等教育与科研创新部次长办、泰国教育部基教委、泰国教育部民教委、泰国教育部职教委、中文联盟和中外语言交流合作中心-曼谷中心共同主办。大赛克服了新冠肺炎疫情带来的不利影响，引导激励了广大东盟各国师生积极参与，进一步扩大了“汉语桥”品牌在东盟地区的影响力，增进了中国同东盟各国的友谊。

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