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美国7日平均日增确诊和儿童新冠住院病例均创新高

2021年12月31日15:33 | 来源：新华网
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新华社华盛顿12月30日电（记者谭晶晶）变异新冠病毒奥密克戎毒株近期在美国加速传播，全美范围确诊病例激增。美国疾病控制和预防中心网站数据显示，29日美国新增确诊病例和截至29日的7日平均日增病例均创新高；截至28日，美国17岁及以下儿童7日平均日增新冠住院病例达到近400例，也是该中心2020年8月起统计这一数据以来的最高纪录。

美疾控中心网站30日更新的数据显示，该国日增新冠确诊病例连续3天超过40万例，其中29日新增确诊病例486428例，截至29日的7日平均日增病例为316277例，两项数据均为该中心网站公布的该项统计数据的最高纪录。此外，22日至28日的一周内，美国17岁及以下儿童平均每天新增新冠住院病例达到创纪录的378例，较前一周增加66.1%。截至28日，全美儿童新冠住院病例累计达76525例。

美国儿科学会和儿童医院协会27日发布的每周报告显示，自疫情暴发以来，美国已有超过750万名儿童确诊感染新冠病毒，平均每10名儿童中有1人感染新冠。截至12月23日，美国累计报告7565416例儿童确诊病例，占全美新冠确诊病例总数的17.4%。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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