新华社伦敦12月30日电（记者郭爽）英国新冠疫情急剧恶化，日增确诊病例数接连打破疫情暴发以来最高纪录，检测试剂已出现供应短缺。英国国民保健制度30日发表声明说，该国公共医疗服务系统目前已处于“战时状态”，并重新启用“南丁格尔”临时医院。

英国国民保健制度国家医疗事务主任史蒂文·波伊斯当天在一份声明中再次警告，由于新冠感染率激增、入院病例持续增加，英国公共医疗服务系统“正处于战时状态”。

英国国民保健制度英格兰分支机构当天表示，8个可容纳约100名患者的“南丁格尔”临时医院最早将于本周投入使用。此外，英国还将把全国多个地点的健身机构、教育中心等设施改造为临时治疗场所，计划提供总计约4000个临时床位。

波伊斯表示，目前尚不确定究竟有多少新冠患者将需要入院治疗，但已不能继续观望，并从30日起开始搭建临时医院。

英国政府30日公布的最新疫情数据显示，该国新增新冠病例已接近19万例，达189213例，再创疫情暴发以来最高纪录，该国累计确诊12748050例；新增死亡332例，累计死亡148421例。英国卫生安全局29日表示，英格兰90%以上社区感染病例源于奥密克戎毒株感染。

由于病毒加速传播，英国近期出现检测试剂供应短缺以及检测站点不可用的情况。英国政府网站显示，截至30日夜间，无论普通民众还是医护人员都仍然无法申领到家庭核酸检测试剂，30日白天英国绝大多数地点已无法预约到步入或免下车核酸检测地点。多名科研人员警告说，节日期间，这是“一个非常令人担忧的问题”。英国医师学会呼吁政府应确保一线工作人员能首先接受新冠检测。

英国首相约翰逊29日表示，目前送入重症监护病房的新冠患者中，约90%没有接种加强新冠疫苗，他强调接种加强疫苗是“理智和谨慎”享受新年假期的唯一途径。截至30日，该国12岁以上人员超过82%已接种过两剂新冠疫苗，超过58%已接种加强针。

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