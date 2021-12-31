新华社耶路撒冷12月30日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列总理办公室12月30日宣布，卫生部已批准为该国免疫力受损人群接种第四剂新冠疫苗。

以卫生部同日发表声明说，以色列正处于第五波新冠疫情中，而新冠疫苗的保护作用随着时间的推移正在下降，免疫力受损人群面临较高风险。年满18岁且接种第三剂新冠疫苗满4个月的免疫力受损人群可接种第四剂新冠疫苗，例如接受过心脏、肺、肾、肝移植手术的人员以及一些自身免疫性疾病患者。

以总理办公室30日宣布，美国辉瑞公司新冠口服药物Paxlovid已于同日运抵以色列。总理贝内特表示，这是抗击疫情的“重要补充”，以色列将在新冠检测、疫苗接种和药物方面共同努力，应对第五波疫情。

近期，随着奥密克戎毒株感染病例的增加，以色列疫情反弹加剧。以卫生部数据显示，该国12月30日新增新冠确诊病例逾4000例，为2021年9月以来的最高值，新冠病毒传染数R值已升至1.61。截至12月30日，以色列累计确诊新冠病例约138万例，累计死亡8243例。

以色列于2020年12月开始新冠疫苗接种工作，目前全国945万人口中有近655万人接种了至少一剂新冠疫苗，近591万人完成两剂接种，近423万人接种了加强针。

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