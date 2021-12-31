新华社莫斯科12月31日电（记者黄河）俄罗斯总统普京和美国总统拜登30日举行电话会谈，重点就安全保障、乌克兰局势等问题进行沟通。

会谈于莫斯科时间30日晚举行。据俄总统网站声明，普京向拜登详细介绍了日前俄向美提交的安全保障相关文件草案所依据的原则，强调美应就北约停止东扩以及不在俄边境附近部署威胁性武器系统向俄提供法律保障。

声明说，拜登再次称，如果乌克兰局势升级，将对俄罗斯采取“大规模”制裁，俄方认为这将是一个严重错误，可能使俄美关系彻底破裂。

白宫新闻秘书普萨基当天在两国领导人通话后发表声明说，拜登敦促俄罗斯缓和与乌克兰的紧张局势，若俄罗斯采取进一步行动，“美国及其盟国和伙伴将做出果断回应”。拜登还表示，支持通过外交对话解决问题，但“这些对话只有在局势降温而非升级的环境中才能取得实质性进展”。

俄总统网站声明说，两国领导人认为当天的会谈坦率、具有建设性，同意继续保持定期接触和对话，并在明年一系列涉及安全问题的多边会谈中保持与各方的沟通。

这是普京和拜登本月第二次会谈。7日，双方举行视频会晤，重点讨论了乌克兰局势及双边关系中存在的问题。

本月10日，俄罗斯外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国和北约为排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。15日，俄罗斯向美方提交了俄美安全保障条约草案和俄与北约成员国安全保障措施协议，内容包括要求排除北约进一步东扩，美方不在非北约成员国的苏联加盟共和国领土上建立军事基地、不同这些国家发展军事合作，以及北约承诺不把乌克兰等国纳入北约等。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利日前接受媒体采访时表示，在乌克兰等问题上，欧洲不能只当看客。就欧洲安全问题，仅有美俄是无法展开谈判的，欧盟也必须密切参与其中。（参与记者：杨士龙、李骥志）

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