■ 刘 峣

岁末年初，很多人的2022年梦想清单上，都有“北京冬奥会”这个关键词。

参加北京冬奥会和冬残奥会，是冰雪运动员们的梦想。随着北京冬奥会的脚步越来越近，全世界冰雪运动健儿都在热切期盼盛会启幕。

两届冬奥会金牌得主、日本花样滑冰运动员羽生结弦说，希望带着成功的四周半跳亮相北京，实现卫冕；正在为冬奥会资格奋战的西班牙速度滑冰小将尼尔·洛普说，自己会拼搏到底，期待站上北京冬奥会赛道的那一天；美国单板滑雪运动员肖恩·怀特说，北京会给运动员带来最盛大的舞台，这届冬奥会开幕式一定精彩绝伦；中国自由式滑雪运动员徐梦桃说，在第四次冬奥会之旅中，愿以最完美的动作在北京冬奥赛场绽放……历经数年艰苦训练和精心准备，怀抱奥运梦想的各国健儿即将在北京相聚。北京冬奥会各项准备工作已经就绪，将为参赛人员提供安全便利的环境和世界水准的赛场，为每一个超越自我的梦想添彩助力。

举办冬奥会，是中国的梦想。从百年前的“奥运三问”得到解答，到全球首个“双奥之城”加冕在望，中国的奥运梦想正在一个个实现。

体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。“同一个世界、同一个梦想”的北京奥运会，让世界进一步了解中国，也让中国进一步走向世界。而今，举办北京冬奥会、冬残奥会同中国实现“两个一百年”奋斗目标高度契合，冬奥梦交汇中国梦。北京冬奥会会徽以“冬梦”命名，展现梦想和雄心；冰丝带、雪飞燕、雪游龙等冬奥场馆融入中国文化元素，处处散发着“中国式浪漫”……北京冬奥会和冬残奥会将呈现更开放、更自信的新时代中国形象，成就从夏奥到冬奥的奥运之梦、“三亿人参与冰雪运动”之梦和体育强国之梦。

全力追梦、用心筑梦，北京冬奥会和冬残奥会凝聚着每一个中国人的力量。

自2015年冬奥申办成功以来，习近平总书记始终牵挂着冬奥会筹办进展。今年，习近平总书记第四次实地考察北京冬奥会、冬残奥会筹办工作，向世界展现出如期举办冬奥盛会的决心和信心；与俄罗斯总统普京相约北京冬奥会，携手“一起向未来”，以冬奥会为契机深化与各国的体育合作和人文交流。

在每一个举办冬奥会测试活动的赛场内外，在每一条挤满了滑雪爱好者的雪道上，从数万名建设者到数百万报名的志愿者……中国人关注冬奥、支持冬奥、参与冬奥，个人梦、冬奥梦、体育强国梦正源源汇入实现中国梦的伟大历史进程。

冬奥会不仅是一场体育盛会，更是一次圆梦之约。2021年，沿用百年的奥林匹克格言在“更快、更高、更强”的基础上加入了“更团结”，彰显世界人民携手奋进、共度时艰、追逐梦想的勇气。2022年，北京冬奥会和冬残奥会将在“一起向未来”的愿景里，展现人类面对困境的坚强姿态，指明战胜挑战的成功之道，承载亿万梦想，奔往美好明天。

再过一天就是崭新的2022年。祝愿北京冬奥会、冬残奥会顺利举办！祝愿更多人在冬奥舞台上梦想成真！

（作者为本报评论员）

(责编：徐祥丽、燕勐)