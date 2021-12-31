人民网北京12月31日电 （记者杨倩） 29日下午，中国人民大学-圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心举办《俄罗斯经济发展研究（2020-2021）》年度报告线上发布会暨俄罗斯内政外交形势研讨会。

本书中方主编、中国人民大学-圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心主任关雪凌在会上介绍了与圣彼得堡国立大学经济系合作编撰此书的过程。她指出，该报告凝聚中俄两国学者的智慧，具有重要的决策参考价值。

据介绍，本书共收录10篇报告，中方7篇，俄方3篇。报告内容聚焦新冠疫情全球蔓延、国际油价暴跌及世界经济衰退等外部冲击下的俄罗斯经济问题及中俄关系。报告涵盖了俄罗斯宏观经济运行、影响俄罗斯经济发展的系统性因素、作为实现国家利益手段的俄罗斯贸易政策、俄罗斯财政和货币政策、俄罗斯数字经济发展、俄罗斯医疗卫生服务的公平性、中俄贸易和能源合作以及中俄合作应对全球性挑战等内容。

中国人民大学国家发展与战略研究院负责人林晨和中国俄罗斯东欧中亚学会会长李永全在发言中高度评价了报告的价值，称此书是关于俄罗斯研究的具有重要影响力的成果之一。

会上，国内知名专家学者围绕俄罗斯经济和中俄经贸的形势和发展前景做出分析。

复旦大学国际问题研究院副院长冯玉军指出，要客观看待今年俄罗斯经济增长数字。俄官方预计全年GDP增长率将达到4.5%。不过数字的背后不能忽略一些背景因素，如这是在去年经济衰退背景下的恢复性增长。同时，国际大宗商品市场，特别是油气市场价格在高涨。

中国国际问题研究院欧亚所副所长韩璐表示，中俄两国已经形成了较强的贸易依存关系，对华贸易已经占到俄罗斯外贸总额的18.4%，中国已经成为俄罗斯第一大贸易伙伴国，第一大出口目的国和进口来源国。“在目前的形势下，中俄经贸合作是处于历史最好水平。”

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所俄罗斯经济室主任徐坡岭提醒，中俄经贸发展成就的背后还存在一些不确定因素，如能源转型、疫情风险、制裁风险，还有进口替代政策等。

与会专家为深化中俄经贸合作提出了建议，希望双方深层次整合双方资源，丰富合作路径，进一步实现双方的互惠共赢。

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