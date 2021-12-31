新华社阿布贾12月30日电（记者郭骏）中国驻尼日利亚大使馆30日会同公安部工作组召开在尼中资企业和人员安全工作专题会议。

中国驻尼日利亚大使崔建春在会议上说，公安部工作组前来尼日利亚寻求加强对中国公民权益保护的解决方案，充分体现了党和国家对在尼中资企业和中国公民的关心和关怀。安全无小事，在尼同胞的安危不只是个人的事。广大在尼同胞要切实增强安全意识，坚持生命至上，统筹把握好维护安全与谋求企业发展的关系，加强安全防范和疫情防控，共同营造在尼平安家园。

公安部工作组团长尹国海表示，近期在尼日利亚等一些非洲国家发生多起侵害中国公民权益的犯罪案件，公安部工作组受到委派专程来尼加强中尼执法合作，推进与尼方在人员交往、能力建设、案件合作等领域的务实合作，构建双方安保合作的长效机制，有效打击侵犯中国公民的犯罪活动，营造中资企业和中国公民在尼创业发展的安全环境。

尹国海说，在当前形势下，在尼中资企业和中国公民须增强安全意识，强化互帮互助，资源共享，共筑严密的安全防护体系。一方面要高度重视使领馆发出的安全提示与预警，严格按要求就在高风险地区项目和人员的停工、转移和撤出做出妥善周密安排，另一方面与尼强力部门保持良性沟通合作，充分依托尼政府、军警和社区力量，构建安全屏障。

与会人员围绕加强在尼企业和人员安全、开展中尼执法安全合作等踊跃发言，表示工作组的到来使大家感受到党和政府的关心，增强了做好安全工作的信心。他们表示，将进一步强化安全意识，完善安防措施，坚持依法依规经营，积极履行社会责任，维护在尼良好形象，为服务中尼两国友好和经济社会发展做出更大贡献。

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