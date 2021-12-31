新华社仰光12月30日电（记者张东强 车宏亮）中国政府援助缅甸减贫示范合作项目移交仪式30日在缅甸首都内比都举行。中国驻缅甸大使陈海、缅甸合作社与农村发展部长腊莫出席并签署交接证书。

陈海在致辞时表示，中国援助缅甸减贫示范合作项目2018年2月启动以来，为埃羌达和敏彬两个示范村建设了道路、饮水工程、社区发展中心、学校教学楼等民生工程“硬设施”，开展了种植养殖培训、社区环境治理等经验分享“软合作”，造福了当地民众。

陈海表示，希望中缅减贫示范合作项目能为缅农村发展持续发挥示范带动作用。中方将继续同缅方分享脱贫减贫、乡村振兴等经验，为缅甸人民脱贫致富和国家发展提供助力。

腊莫表示，消除贫困是全球各国面临的共同任务，缅甸将学习中国扶贫的成功经验，促进本国减贫事业发展。缅方希望与中方深化合作，放大减贫示范合作效应，为缅甸乃至区域其他国家扶贫减贫提供借鉴。

缅甸外交部澜湄合作国家协调机构副主席温泽雅吞表示，减贫示范合作项目顺利移交是缅中友好合作的又一里程碑，彰显了两国胞波情谊。缅方愿与中方在澜湄合作框架下深化合作，推动实现澜湄国家共建和平、繁荣与可持续发展地区的愿景。

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