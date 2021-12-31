人民网开罗12月30日电（记者周輖）中国驻埃及使馆日前举办“构建新时代中非命运共同体”专题线上研讨会。来自中埃两国政府、学术界和企业界的百余人参会，各方代表围绕两国元首关于将中埃关系打造成构建中非命运共同体先行先试样板的重要战略共识，积极建言献策。

中国驻埃及大使廖力强在致辞中表示，习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上提出坚持团结抗疫、深化务实合作、推进绿色发展、维护公平正义等四点主张和宣布未来三年中非务实合作“九项工程”，这是中国对非投入力度不减、中非合作势头不降的有力宣示，充分体现了中国共产党的天下情怀，充分践行了人类命运共同体的深刻内涵。围绕“九项工程”，廖力强详细介绍了中埃各领域合作最新进展。他指出，今年是中埃建交65周年，中埃关系是中非关系的起点，代表了中非关系的高度和温度，具有非常重要的示范意义。中国驻埃及使馆愿同埃及外交部建立“九项工程”对接落实机制，共同落实好双方领导人共识和论坛会议举措，把中方的承诺变成中埃人民看得见、摸得到的累累硕果。中方愿同非方共同推动更多国家和国际组织加入“全球发展倡议”和“支持非洲发展伙伴倡议”， 形成国际社会支持非洲发展更强合力。

埃及外交部副部长罗扎表示，今年埃中关系和非中关系都取得重大进展，埃方赞赏中国共产党成立100年来领导中国人民取得的历史性成就。埃中是全面战略伙伴关系，埃及是“一带一路”倡议的支持者，双方的合作是包含政治、经济、文化、科技、安全等全方位、立体化的合作。今年7月，中国国务委员王毅访埃，与埃及外长舒克里就如何继续发展埃中关系达成一系列共识。11月，中非合作论坛第八届部长级会议成功举行，体现出“承诺明确、行动具体、成果可见”的中非合作特点，赢得了与会非洲国家的信任和期待。习近平主席提出的中非合作新举措得到广大非洲国家的赞赏，埃及总统塞西高度评价埃中疫苗联合生产，并再次强调埃方愿一如既往地为非中合作发挥桥梁作用。下一步，埃及外交部、国际合作部等部门将积极落实中非合作论坛第八届部长级会议成果，继续拓展埃中合作并深化非中伙伴关系。

中国国际问题研究院院长徐步结合习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议上的讲话，重点介绍了习近平外交思想三方面重要内容：一是建立基于相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系；二是人类面对全球性挑战，应当推动构建人类命运共同体；三是应当弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。

埃及前总理沙拉夫表示，非洲国家和中国有着相似的历史遭遇。作为发展中国家一员，中国的发展成就为非洲国家的发展树立了榜样，相信将有更多发展中国家从中国经验中受益。中非合作论坛自2000年成立以来，非中政治、经贸、文化、科技等各领域取得巨大成就，让许多贫穷的非洲国家实现自身发展。中国提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议和“十四五”规划是推动构建人类命运共同体的重要政策，中方在此框架下开展非中合作，必将进一步促进双方共同发展。

中央党史和文献研究院对外合作交流局局长杨明伟表示，中非之间有着共同的命运和相同的发展愿望，友好关系源远流长。中国特色社会主义进入新时代后，中非友好合作展现的真诚友好、平等相待、互利共赢、共同发展、主持公道、捍卫正义、顺应时势、开放包容精神，正是习近平主席提出的新时代中非命运共同体理念的生动体现，中非命运共同体必将行稳致远。

中国非洲研究院副院长王林聪、埃及贸工部亚洲司司长阿莱、埃及卫生部部长顾问加德、埃及基础教育部部长顾问哈尼姆、埃及国合部中国事务负责人伊曼、埃中友协副主席、埃及外交部前副部长希夫尼、埃及外交事务委员会执行主任伊扎特、苏伊士运河管理局代表乔治、埃及企业家协会执行董事优素福、艾因夏姆斯大学校长代表伊斯拉、埃及共产党政治局委员巴达维以及中建、巨石、华为等在埃中资企业负责人也先后在本次研讨会上发言。各发言代表积极评价中非合作论坛成立以来，中埃、中非各领域合作所取得的丰硕成果，充分肯定中埃关系在连接中非、推动中非合作方面发挥的桥梁作用，相信在中非领导人战略引领下，在中非双方共同努力下，一定能够在构建新时代中非命运共同体的道路上取得更大成功。

(责编：徐祥丽、常红)