新华社开罗12月29日电 （记者吴丹妮、马尔瓦·叶海亚）埃及财政部长马伊特29日发表声明说，埃及将加入金砖国家新开发银行，这意味着埃及经济发展得到充分肯定，埃及期待与其他新兴经济体和发展中国家加强合作。

马伊特在声明中说，埃及是多边主义的坚定支持者，金砖国家新开发银行是埃及加强与其他新兴经济体和发展中国家合作的新平台。埃及期待未来在基础设施建设、可持续发展等领域与相关国家和机构夯实伙伴关系。

埃及财政部副部长艾哈迈德·克朱克表示，埃及经济发展势头良好，需进一步巩固经济改革成果，保障投资环境安全稳定。加入新开发银行符合埃及“2030愿景”和可持续发展目标，有助于进一步满足经济社会发展需求。

总部位于上海的金砖国家新开发银行当天正式宣布将迎来新成员国埃及。获得银行批准后，新成员国还需完成本国国内的相关程序，在向新开发银行交存加入书后，即正式成为新成员。

《 人民日报 》（ 2021年12月31日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)