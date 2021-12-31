妄图以所谓“新闻自由”作为免罪牌，为反中乱港分子谋取法外特权，助其在香港兴风作浪，破坏香港繁荣稳定，这样的政治操弄注定不会得逞

法网恢恢，疏而不漏。12月29日，香港警方依法对涉嫌干犯“串谋发布煽动刊物罪”的“立场新闻”涉案人员实施拘捕，香港特别行政区政府保安局依法冻结该公司资产，这是维护国家安全和香港繁荣稳定的正义之举。然而，美国、加拿大、澳大利亚、英国一些政客以及联合国人权高专办公室等罔顾是非曲直，对香港警方依法执法肆意抹黑，妄图拿所谓“新闻自由”做犯罪行为的挡箭牌，以偷换概念的伎俩给香港法治设置障碍。对于这种公然干涉香港事务和中国内政的行径，中方强烈不满、坚决反对。

香港是法治社会，有法必依，违法必究。香港刑事罪行条例明确规定，任何人发表煽动文字，刊印、发布煽动刊物即属犯罪。“立场新闻”披着传媒机构外衣，实质是彻头彻尾的政治组织，在“修例风波”中为黑暴推波助澜，煽动破坏法治，在香港国安法颁布实施后仍顽固坚持反中乱港立场，不断刊发煽动他人使用暴力、甚至分裂国家的文章，涉嫌违法犯罪，性质十分恶劣。多行不义必自毙。香港警方依法采取行动，拘捕涉嫌串谋发布煽动刊物之人、冻结有关资产，是维护国家安全、捍卫香港法治与社会秩序的正当之举，得到香港社会各界坚定支持。

美西方一些政客支持新闻自由是假，见不得香港稳、看不惯香港治是真。据报道，2020年美国至少有117名记者被逮捕或拘留，这一数字比2019年暴增12倍。美西方一些政客口口声声鼓吹所谓“自由和独立媒体”，把新闻自由作为自己为所欲为的政治工具，打着新闻自由幌子肆意抹黑攻击别国，却对本国新闻自由不断恶化视若无睹，这是典型的霸权行径和双重标准。他们妄图以所谓“新闻自由”作为免罪牌，为反中乱港分子谋取法外特权，助其在香港兴风作浪，破坏香港繁荣稳定，这样的政治操弄注定不会得逞。

自由有底线，违法必受惩，这是放之四海而皆准的道理。世界上没有哪个国家和地区会放任新闻和言论不受法律规范，任何人假借、利用新闻工作从事危害国家安全、破坏法治与社会秩序的勾当，必将遭到法律的制裁。香港基本法和国安法明确保障香港居民依法享有的权利自由，包括言论和新闻自由。任何不带偏见之人都无法否认，国安法实施以来，香港发展重回正轨，新闻自由得以在安全、稳定、法治环境下得到更好保障。截至今年4月，驻港外国媒体共有628名持工作签证的外籍员工，数量较去年同期增加了98人，增幅达18.5%。美国、英国多家媒体纷纷增派驻港外籍员工。这些是香港新闻自由得到充分保障的最好证明。

事实不容歪曲，大势不可逆转。美西方一些政客的聒噪，无法改变香港传媒发达、新闻自由的客观事实，无法阻挠香港开启由乱转治、由治及兴的历史新篇，无法撼动中华民族伟大复兴的铿锵步伐。正告那些颠倒黑白诋毁香港法治、企图祸乱香港的外部势力，立即停止借新闻自由之名干扰特区政府依法施政，立即停止插手香港事务、干涉中国内政。

《 人民日报 》（ 2021年12月31日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)