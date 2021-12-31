王泽非

发展是人类社会永恒的主题。中国共产党领导人民不懈奋斗、不断进取，让中国从积贫积弱、一穷二白走向全面小康、繁荣富强，仅用几十年时间就走完了发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。中国共产党领导人民成功走出中国式现代化道路，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择。坚持胸怀天下，中国始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，永远同包括非洲在内的广大发展中国家同呼吸、共命运，为促进全球发展事业提供中国方案，同世界各国人民一道，推动历史车轮向着光明的前途前进。

共同发展是中非之间的天然共同语言。发展中国家的群体性振兴，是当今时代最鲜明的特征，也是人类社会整体进步的重要标志。中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。习近平主席指出，中非关系最大的“义”，就是用中国发展助力非洲的发展，最终实现互利共赢、共同发展。历史上，西方殖民者的瓜分掠夺给非洲造成不可磨灭的创伤，非洲人民迫切渴望实现国家发展振兴和非洲联合自强。发展是解决一切问题的总钥匙。中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观开展对非合作。不久前，在塞内加尔首都达喀尔成功举办的中非合作论坛第八届部长级会议，是新冠肺炎疫情发生以来中国在境外共同举办的最大规模实体外交活动，也是中国面向发展中国家的又一次重大外交行动。习近平主席出席会议开幕式并发表主旨演讲，提炼总结“中非友好合作精神”，阐述构建新时代中非命运共同体“4点主张”，宣布中非务实合作“九项工程”，为中非关系行稳致远、中非人民世代友好擘画蓝图、凝聚共识，以实际行动与非洲国家共同做大南南合作发展“蛋糕”。一系列务实举措契合非洲国家最紧迫的发展需求，对接中国新发展格局建设，顺应国际发展合作大势，必将为非洲疫后经济复苏和中非合作提质升级赋予新的动能。

共同发展是中非友好的深层驱动力。50年前，非洲兄弟把新中国“抬进联合国”，中国始终对此铭记在心，在国际事务中同包括非洲在内的广大发展中国家坚定站在一起。中国坚持和平共处五项原则，与非洲国家平等相待，支持非洲自主可持续发展，赢得了国际社会的尊重，更让那些攻击抹黑中非关系的谣言不攻自破。中国不断呼吁国际社会推动全球经济治理机制变革，提高包括非洲国家在内的新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的发言权和影响力。二十国集团领导人杭州峰会在中国推动下发布了《支持非洲和最不发达国家工业化倡议》。今年5月，中非共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”，旗帜鲜明地支持非洲渡过疫情难关，呼吁国际合作伙伴把优势资源投向非方最急需领域，形成支持非洲发展的有效合力。7月，联合国人权理事会第四十七届会议通过中国提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议，重申发展对享有所有人权具有重要贡献，发展的目标是增进所有人的福祉。坚持以人民为中心，加强国际合作，促进可持续发展，消除贫困和不平等，越来越成为中非合作的共同追求，中非在国际舞台上的“龙狮共舞”传统更是代代相传、经久不衰。

共同发展是中非合作的重要目标方向。中非合作互补优势强，契合双方发展需要，成果遍布非洲大地，极大改善了非洲经济社会发展条件，促进了非洲的发展繁荣，给双方人民带来了实实在在的好处。中国始终关注和支持非洲国家民生事业发展，2000年至2020年，为非洲援建了130多个医疗设施、45个体育馆、170多所学校，培训各领域人才16万余名。中国重视加强同非洲国家在基础设施、农业、制造业等领域的互利合作，中非合作论坛成立以来，中国企业利用各类资金帮助非洲国家新增和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个、输变电线路6.6万公里、电力装机容量1.2亿千瓦、通信骨干网15万公里，网络服务覆盖近7亿用户终端，并合作建设经贸合作区、经济特区、工业园区、科技园区，促进了非洲经济社会发展。大量中国企业公民“走进非洲”投资兴业，截至2020年底，中国在非设立各类企业超过3500家、中国企业累计对非直接投资超过430亿美元，在非中国公民近百万。非洲成为中国对外承包工程的第二大市场，中国企业每年在非新签工程承包合同额数百亿美元。华为集团、北汽集团、传音控股、广州森大、华坚鞋业等一大批优秀企业深耕非洲市场，在助力非洲工业化和现代化进程的同时，实现企业自身发展壮大。

共同发展是中非各自振兴的坚实依托。中非合作实现共同发展，将为构建新时代中非命运共同体奠定坚实物质基础，为促进发展中国家群体性崛起、推动国际力量对比向更加均衡方向发展注入强劲动力。但实现中华民族伟大复兴和非洲联合自强的前进道路不会一帆风顺，某些国家总是企图利用自己在全球分工中的有利地位打乱他国发展步伐，动辄挥舞“制裁大棒”，为谋取一己私利逆历史潮流而动。中非传统友好，非洲国家是与中国命运与共、志同道合的好朋友、好伙伴、好兄弟，中国也从来不会像美西方那样恃强凌弱、动辄干预非洲国家内政。中非双方在争取民族独立和国家解放的历史进程中培育的“中非友好合作精神”，是中非双方在发展振兴和团结协作的伟大征程上形成的重要风范和宝贵财富。中国连续12年保持非洲第一大贸易伙伴国的地位，中国对非出口的工程机械、日用品等很好满足了非洲人民生产和生活的需要，中国也成为非洲农产品出口的第二大目的地国。多年来，中非双方在中非合作论坛机制下通力协作，将各自国家发展振兴进程同落实联合国2030年可持续发展议程以及非盟《2063年议程》紧密对接，同心同德，携手前行。

正如习近平主席所说，65年来，中非双方在反帝反殖的斗争中结下了牢不可破的兄弟情谊，在发展振兴的征程上走出了特色鲜明的合作之路，在纷繁复杂的变局中谱写了守望相助的精彩篇章，为构建新型国际关系树立了光辉典范。实践证明，没有任何困难能够阻挡中非人民团结谋发展的坚强决心和坚定步伐。中非务实合作持续深入推进，必将助力实现中华民族伟大复兴的中国梦和联合自强、发展振兴的非洲梦。

《 人民日报 》（ 2021年12月31日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)