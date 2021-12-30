新华社北京12月30日电 12月30日，国务委员兼外交部长王毅就2021年国际形势和外交工作接受新华社和中央广播电视总台联合采访。全文如下：

记者：2021年是中国共产党成立100周年，中国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标。今年中国元首“云外交”活动十分密集，您对今年的外交工作有何总体评价？

王毅：2021年，无论对世界还是中国来说，都是注定载入史册的一年。

对世界而言，在世纪疫情作用下，百年变局加速演进，“占领国会山”、“喀布尔时刻”、“疫苗民族主义”、冷战阴影回潮等一幕幕乱象纷纷呈现，世界加快进入动荡变革期。

对中国而言，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们全面建成小康社会，隆重庆祝中国共产党百年华诞，昂首踏上第二个百年新征程。中国外交从百年成就中汲取力量，在博弈较量中勇毅前行，书写了中国特色大国外交新的篇章。

首先，元首外交发挥了引领作用。习近平主席同外国领导人和国际组织负责人通话79次，以视频形式出席重大外事活动40起，同各国领导人加强战略沟通，在全球范围内凝聚共识，谋划合作，为构建人类命运共同体擘画了宏伟蓝图，汇聚了强大合力。元首外交有力促进了大国关系的总体稳定，深化了与周边国家的睦邻友好，提升了同亚非拉发展中国家的互利合作，为中国构筑起更加全面、更为坚实的全球伙伴关系网络。

第二，抗疫外交展现了国际担当。我们始终站在国际抗疫合作“第一方阵”，秉持疫苗公共产品“第一属性”，担当疫苗公平分配“第一梯队”。我们最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，最早支持疫苗研发知识产权豁免，最早同发展中国家开展合作生产。我们还率先同世卫组织联合开展全球溯源合作，率先倡导反对疫情政治化和病毒标签化，率先提出不仅要抗击新冠病毒，还要扫清政治病毒。中国以自己的坚定承诺和实际行动维护了国际抗疫的正确方向，有力推进人类卫生健康共同体的建设。

第三，发展外交作出了中国贡献。从博鳌到达沃斯，从服贸会到进博会，习近平主席宣布一系列扩大开放新举措，以更短的负面清单、更优的营商环境、更大力度的制度型开放，为实现全球经济复苏提供了中国机遇，作出了中国贡献。习近平主席还针对疫情给发展中国家带来的严峻挑战，郑重提出全球发展倡议，旨在形成国际合力，加快实现联合国2030年可持续发展议程，不让任何一个国家、任何一个人掉队，目前，这一倡议已得到联合国系统以及近百个国家的响应支持。

第四，多边外交坚守了公道正义。我们高举多边主义火炬，倡导全人类共同价值，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。我们积极参与全球气候、环境、卫生、数字治理体系建设，深入阐释人与自然生命共同体、地球生命共同体，为全球治理体系变革提出中国方案，注入中国力量。

第五，为民外交履行了庄严承诺。我们积极助力构建新发展格局，推动建立必要人员往来“快捷通道”，搭建紧急运输物资的“绿色通道”，守好外防输入国门关，维护国内抗疫成果。我们坚持人民至上理念，主动构建海外利益保护和风险预警防范体系，成功解救数十名被绑架的中国公民。我们及时开展“春苗行动”，为身处180多个国家的数百万同胞接种疫苗。“无论走到哪里，祖国在你身后”，这是中国外交永远不变的使命和诺言。

记者：今年召开的中国共产党第十九届六中全会成为国际社会热议焦点。您认为这次会议对中国外交有何指导意义？国际社会对党的百年华诞有哪些评价？

王毅：党的十九届六中全会全面总结了党百年奋斗重大成就，提炼出了十大历史经验，每一条都对外交工作具有重要指导意义。

坚持党的领导是中国外交的根本遵循。当今世界，中国的良政善治得到越来越多的认同和好评，其根本原因在于有了党的集中统一领导。同样，党的领导也是中国外交的最大政治优势，是我们开展中国特色大国外交的根基所在，是我们取得一切成就的制度保障。

坚持人民至上是中国外交的力量源泉。中国外交只有扎根人民，才能真正立于不败之地、获得前进动力。中国外交将始终保持人民外交本色，既维护好中国人民的利益，积极践行外交为民理念，也深化与各国人民的友谊与合作，促进世界人民大团结。

坚持胸怀天下是中国外交的初心所系。中国共产党既为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，也为人类谋进步、为世界谋大同。这一初心使命从建党之日起就写在我们的旗帜上。中国外交将胸怀国内国际两个大局，同各国一道努力构建人类命运共同体。

坚持独立自主是中国外交的优秀传统。不论国际风云如何变幻，我们都将坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚定走和平发展的道路。同时，我们也将坚定支持各国尤其是发展中国家捍卫自身主权独立，坚定支持各国探索符合本国国情的发展道路。

坚持敢于斗争是中国外交的鲜明品格。中国外交是在反侵略、反封锁、反制裁、反干预的斗争中一路成长壮大的，有着不畏强暴、不惧艰险的民族气节，有着维护国家利益、维护公平正义的优良传统。在民族复兴的新征程上，我们仍将坚决反对一切强权霸凌行径，自觉承担起维护和平、促进发展的国际责任。

今年是中国共产党的百年华诞，170多个国家的600多个政党和政治组织发来了贺电。我同各国外长政要们接触时，他们的第一句话往往是祝贺中国共产党百年华诞。在对外交往中，我们深切感到，国际社会更加关注中国共产党、聚焦中国共产党、认同中国共产党。外交战线也积极主动开展工作，在世界上为党立名，为党正名，为党扬名。例如，我们开展了“100天讲述中国共产党对外交往100个故事”活动，国内外累计阅读播放展示的次数超过10亿。我们邀请各国驻华外交官和国际主流媒体分别赴延安、嘉兴等红色纪念地，香山革命纪念馆，中国共产党历史展览馆参访，帮助国际人士走近百年大党，解码红色基因。许多外国人士，包括曾经抱有偏见的西方人士都纷纷表示，通过实地实景的参访，对中国、对中国共产党有了焕然一新的了解，对中国共产党领导中国人民取得的伟大成就感到由衷钦佩，真诚希望更多了解中国共产党的成功秘诀。今后，我们将继续向世界各国展现真实、立体、全面的中国形象，争取国际社会对中国制度、中国道路、中国理念有更多的理解，更深的认知。

记者：美国和一些国家热衷于传播西方价值观，挑起意识形态争论，我们看到，今年在国际多边舞台上，各种力量之间开展了多场碰撞，您能否介绍一下有关情况？

王毅：这个世界上仍有一些势力总以为自己高人一等，总想把自己的意志强加于人，他们动辄搬出规则、人权、民主等冠冕堂皇的理由，对中国和很多发展中国家进行抹黑和围堵。对此，我们不能妥协，不能退却，而要迎面而上，针锋相对，和大多数国家一起，捍卫公平正义，维护人间正道。

第一场是真假多边主义的交锋。个别国家嘴上高喊多边主义，行动上却拉帮结派搞“小圈子”，企图把世界重新带回冷战对抗。对此，我们旗帜鲜明地提出，各国都应维护和践行真正的多边主义，强调世界上只有一个体系，那就是以联合国为核心的国际体系，各国都应坚决维护联合国的权威和地位，共同反对分裂对抗，共同抵制零和博弈，不断推进国际关系的民主化。中国的这一立场，得到了世界大多数国家的认可和支持。

第二场是真假规则的交锋。少数国家标榜所谓“基于规则的秩序”，却不愿接受规则应当基于公认的国际法，实际上是想把自己同盟友的“家规帮规”强加给国际社会。对此，我们在联合国等多边场合反复强调，世界上只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。中国发出的响亮声音，揭露了个别国家假规则之名、行霸权之实的用心，维护了国际秩序的稳定。

第三场是真假人权的交锋。以美国为首的一些国家自己人权问题成堆，却长期把人权当作干涉别国内政的工具，不断对中国和发展中国家指手画脚，攻击抹黑。对此，我们一方面激浊扬清，积极宣介中国的人权观和人权发展成就；另一方面坚决反击，让“人权卫道士”的虚伪面目大白于天下。公道自在人心。今年在人权理事会和联合国大会，我们连续四次以压倒性优势挫败反华提案，在联合国形成近百国支持中国正当立场、反对借人权问题干涉中国内政的强大声势。

第四场是真假民主的交锋。针对美国举办所谓“民主峰会”，炮制“民主对抗威权”的伪命题，我们坚持弘扬全人类共同价值，发布《美国民主情况》报告，在双边以及多边场合推动民主标准和民主实践的大讨论，使美国自身民主存在的种种悖论和弊端暴露于世，引发国际社会对美国意图的广泛质疑。这场所谓“民主峰会”不得不草草收场，成为没有共识，没有成果，也没有前途的“三无产品”。这一事实也再次说明，民主是人类拥有的共同价值，任何国家都没有资格当“教师爷”。民主是真是假，是好是坏，只有各国人民才有权评判。

记者：新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，中国为推动国际社会团结抗疫和科学溯源、助力世界经济加快复苏作出了哪些贡献？

王毅：疫情发生以来，中国上下同心，科学抗疫，为国际社会塑造了疫情防控的样板。同时，我们并没有独善其身，而是从一开始就坚持立己达人，主动开展国际合作，为维护全球公共卫生安全作出中国贡献。

中国首先开展全球紧急人道主义救援，打响了以紧急物资援助为重点的抗疫合作上半场，迄今已向国际社会提供了约3720亿只口罩、超过42亿件防护服、84亿人份检测试剂。今年以来，我们又开启以疫苗合作为重点的抗疫合作下半场，我愿借此机会宣布，截至12月26日，中国已向120多个国家和国际组织提供了超过20亿剂疫苗，完成了习近平主席向世界作出的宣示和承诺，成为对外提供疫苗最多的国家。全球使用的疫苗中，两支就有一支是“中国制造”。很多国家特别是发展中国家收到的第一批疫苗来自中国，迄今获得的大多数疫苗也来自中国。这与有些国家只开空头支票形成鲜明对照。

前不久，习近平主席又宣布，中国将再向非洲提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，助力非洲国家实现非盟确定的2022年60%非洲人口接种疫苗的目标，并再向东盟国家无偿援助1.5亿剂疫苗。我们还支持中国企业向发展中国家转让技术，正在同20个国家合作生产疫苗。总之，中国所做的一切从不是要谋求什么地缘私利，更不附加任何政治条件，而是要以自己的实际行动，为人类健康构筑“免疫长城”，为发展中国家撑起“健康之盾”。

记者：今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。中俄两个大国的担当作为对全球战略稳定与发展具有何种意义？您如何评价当前的中俄关系？

王毅：中俄都是具有世界影响的大国，双方加强战略协作与务实合作，具有全球意义，作用不可替代。

今年双方隆重纪念《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，习近平主席和普京总统正式宣布条约延期并赋予其新的时代内涵。一年来，中俄元首保持密切战略沟通，一个多月后还将共赴“冬奥之约”。中俄关系在两国元首共同引领下，愈加成熟、稳定、坚韧，焕发着勃勃生机。

我们为全球抗疫作出“中俄表率”。双方始终守望相助，在疫苗研发生产和对外提供方面走在世界前列，共同反对疫情和病毒溯源污名化、政治化，引领国际社会沿着正确方向团结抗疫。

我们为世界复苏注入“中俄动力”。两国全方位合作提质升级，双边贸易额再创新高，重大战略项目顺利实施，科技创新方兴未艾，不仅为两国人民带来重要福祉，也为世界经济复苏带来新的机遇。

我们为地区稳定提供“中俄保障”。双方保持高水平战略协作，推动上合组织、金砖国家等发挥建设性作用，围绕热点问题加强战略协调，为促进地区稳定和广大发展中国家团结提供了核心支撑。

我们为全球治理贡献“中俄担当”。双方坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，共同反对干涉别国内政，反对单边制裁和长臂管辖，成为践行真正多边主义、维护国际公平正义的中流砥柱，让世界看到大国应有的样子。

我们坚信，只要中俄两个大国肩并肩站在一起、背靠背深化协作，国际秩序就乱不了，世界公理就倒不了，霸权主义就赢不了。

记者：今年以来，中美元首举行了两次通话和一次视频会晤，两国高层也多次会见会谈。但与此同时，美国涉华消极动向不断。您对中美关系现状有何评价？中美如何找到正确的相处之道？

王毅：同过去几年相比，今年的中美关系确实出现一些变化。面对中方坚定维权反霸，美方意识到，想以极限施压的方式迫使中国作出退让，不但不可能，最终还会搬起石头砸自己的脚。我们看到，美国领导人和一些高官相继表示，美方不寻求新冷战，不寻求改变中国的体制，不寻求强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突对抗。但我们同时又看到，在涉及中国主权安全发展利益的一系列问题上，美方仍在不断挑起新的事端，继续对两国关系造成伤害和破坏。这是典型的言行不一，让人们对美国的信用产生严重质疑。

美国常常称自己是一个“信用社会”。中国古人讲，人无信不立。国与国之间更是如此。美方如果想在世界上维持起码的信誉，就应当拿出实实在在的行动，履行好作出的承诺，说到做到，真正取信于中国人民，取信于国际社会。

至于中国的对美政策，中方的态度始终是明确和一贯的，习近平主席郑重提出了相互尊重、和平共处、合作共赢三点原则。这三点原则汇聚了中美半个多世纪相互交往的经验教训，是中美关系恢复健康稳定发展的必由之路。而能否实现这一前景，我认为美方需要彻底想明白三件事：

第一，中国的发展振兴是一个主权国家应有的正当权益，更是谁也改变不了、阻挡不了的必然趋势。与其逆流而动，不如顺势而为，只要美国真正放下打压遏制中国的执念，中美关系就能重回正轨，稳定发展。

第二，中国不管发展到什么程度，都不会走西方国家称霸世界的老路，也没兴趣去改变谁、取代谁、威胁谁，只要美国真正把中国当作伙伴而不是对手和敌人，中美就可以相互成就，共同繁荣。

第三，中国的社会制度和发展道路，是14亿中国人民的坚定选择和集体意志。我们尊重美国的制度和道路，但决不允许自己选择的制度和道路被诋毁、被破坏。只要美方真正解开意识形态对立的心结，中美两种制度、两种道路就可以在这个星球上并行不悖，和平共存。

记者：欧盟方面多次表示，中国是伙伴，也是制度性对手。中欧投资协定的批约因欧方内部问题遇到障碍。您如何看待中欧关系走向？中方将如何推动投资协定跨越障碍？

王毅：今年以来，中欧关系取得一系列新的进展。习近平主席两度主持中法德领导人视频峰会，中国－中东欧国家领导人视频峰会成功召开。李克强总理也同欧洲领导人及工商界人士广泛接触。经贸合作逆势增长，全年贸易额有望上升30%，突破8000亿美元，中欧地理标志协定正式生效，环境气候和数字领域高层对话机制正式启动，中欧班列开行数量再创新高，比雷埃夫斯港、匈塞铁路等“一带一路”标志性项目取得新进展。中欧在维护多边主义、加强全球治理等领域存在广泛共识，在应对气候变化、共同抗击疫情等方面取得积极成果。

当然，我们也注意到，欧洲在对华政策上似乎存在某种“认知分裂”。很难想象，一方面同中国建立了全面战略伙伴关系，一方面又把中国定位为制度性对手，这样的逻辑不仅对中欧关系造成了干扰，其实也给欧洲朋友自己带来了困惑。中欧彼此的制度是不同，但这并不等于说一定就是对手，双方完全可以相互尊重、相互借鉴、相互助力。鉴此，我们愿意通过更密集的接触沟通，切实增进中欧之间的相互了解，包括在人权、民主等问题上，以开放的态度开展坦诚对话。同时，我们更希望欧洲作为多极化进程中的一支重要力量，早日形成更为独立、客观、理性的对华认知，本着战略自主的原则，推进并深化双方的互利合作。中欧两大力量、两大市场、两大文明如果能够在相互尊重基础上取长补短，形成合力，将是世界之福、人类之幸。

关于中欧投资协定，这是迄今为止中方对外开放程度最高、市场准入门槛最低的经贸协定，有利于中国，更有利于欧洲。如果为中欧投资协定设置障碍，实际上是在为自身的发展设置障碍，最终损害的是欧洲人民的长远利益。

记者：今年11月，习近平主席以视频方式主持中国－东盟建立对话关系30周年纪念峰会，同东盟国家领导人共同宣布将中国东盟关系提升为全面战略伙伴关系。您对今年中国周边外交进展有何评价？

王毅：今年对于中国和亚洲国家来说，是进取和收获之年。中国与东盟关系提质升级，在抗击疫情中同舟共济，《区域全面经济伙伴关系协定》签署生效，双方数字经济、蓝色经济、绿色经济合作加快推进，互联互通全面提速，中老铁路顺利通车。南海问题在《南海各方行为宣言》框架下得到有效管控，航行和飞越自由也得到依法保障。在阿富汗、缅甸等热点问题上，中国与地区国家密切协调，共同维护地区稳定。

纵观全球，亚洲仍是最具活力和发展潜力的地区。这一局面来之不易，是中国与地区国家多年来精诚团结、共同努力的结果，值得各国倍加珍惜。同时我们也看到，本地区局势正面临新的挑战，出现了两种截然不同的趋势：一种是以互信合作共谋发展繁荣，一种则是以“筑墙”“脱钩”制造分裂对立。对此，亚洲各国应该擦亮眼睛，站稳立场，作出符合自身根本和长远利益的正确选择。我们决不能允许任何域外国家在这一地区挑动阵营对抗，把亚洲推向新的冷战；我们决不能允许任何域外国家在这一地区另起炉灶，破坏既有的区域合作架构和一体化进程；我们决不能允许任何域外国家在这一地区挑起军备竞赛甚至核武器扩散，威胁亚洲的安全与稳定。

记者：中非合作论坛第八届部长级会议11月成功举行，习近平主席在会上提出构建新时代中非命运共同体。中方将为进一步促进与包括非洲在内广大发展中国家关系发展采取哪些措施？

王毅：今年是中非开启外交关系65周年。不久前，我们克服疫情影响，成功举办中非合作论坛第八届部长级会议。习近平主席首次提出“中非友好合作精神”，阐述构建新时代中非命运共同体的“四点主张”，宣布对非合作“九项工程”，在中非关系史上树起新的里程碑。

与此同时，今年，中国与拉美、阿拉伯国家、太平洋岛国等广大发展中国家的关系也都获得长足发展，各领域合作取得了丰硕成果。

中国作为发展中国家阵营的坚定一员，无论国际局势如何变化，都将坚定不移与广大发展中国家站在一起，都将坚定不移与发展中国家深化互利合作。中国在联合国这一票，是属于发展中国家的。面向未来，我们将重点做好以下几方面工作：

一是坚持守望相助，共建“免疫屏障”。中方将继续全力向有需要的发展中国家提供疫苗和抗疫物资，切实保障疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，增强发展中国家抗疫的能力、信心和决心。

二是坚持互利互惠，共造“发展引擎”。我们将继续秉持正确义利观，推进与广大发展中国家的战略对接，进一步扩大贸易和投资规模，拓展务实合作，支持各国提升可持续发展和自主发展能力。

三是坚持真实亲诚，共筑“友好桥梁”。我们将同广大发展中国家进一步加强在政党政治、减贫发展、医疗卫生等各领域交流互鉴，不断深化同各国人民的友好感情，共同捍卫发展中国家的正当权益，让友好合作精神代代传承、生生不息。

记者：今年美国仓促撤军令阿富汗局势备受国际社会关注。中方在解决阿富汗等热点问题方面发挥了哪些作用？

王毅：今年，全世界共同目睹了美国从阿富汗仓惶撤军的“喀布尔时刻”。美国不负责任地一走了之，给阿富汗人民留下深重的人道危机，给地区稳定带来巨大的安全挑战。喀布尔机场混乱不堪甚至人性泯灭的一幕，将永远被定格在人类的记忆中，成为所谓“民主改造”失败的历史标记。

面对阿富汗局势的突变，中国没有袖手旁观，而是第一时间伸出援手，及时向阿人民紧急提供人道主义援助，尤其是捐赠疫苗、粮食和过冬物资。阿富汗人民已多年遭受战乱动荡之害，不应再受疫情饥寒之苦。我们还积极推动国际协调，为阿富汗局势平稳过渡发挥建设性作用，得到阿富汗各界的一致欢迎和称赞。当前，阿富汗在经济、民生、安全、治理等方面仍面临严峻挑战，中方将继续坚持面向全体阿人民的友好政策，支持阿富汗包容建政，止乱回稳，重建家园，使阿富汗人民能够沐浴在和平安宁的阳光下。

我想强调，主要大国对世界和平稳定负有特殊重要责任，在处理热点问题时应坚持公道，不追求私利；应致力于和平，不滥用武力；应鼓励对话，不动辄制裁；应尊重当事国意见，不以势欺人。

一年来，中国牢记并践行自己的责任和使命。我们提出促进中东和平稳定五点倡议，鼓励地区国家摆脱大国地缘争夺，走向联合自强之路。我们提出落实巴以两国方案三点思路，助力巴勒斯坦问题公正解决和巴勒斯坦国有效施政。我们阐明解决叙利亚问题四点主张，支持叙利亚加快和解和重建，回归阿拉伯大家庭。我们推动恢复履行伊朗核问题全面协议，维护国际核不扩散体系。我们促进缅甸各方对话，鼓励重启民主转型进程。我们致力于朝鲜半岛和平稳定，坚持并行推进半岛和平机制和半岛无核化进程。

事实证明，中国力量的发展，是和平力量的增长；中国影响的上升，是建设性因素的增强。中国愿继续与世界各国一道，为促进国际和地区和平发挥应有作用，作出更大贡献。

记者：习近平主席在第76届联合国大会一般性辩论期间首次提出全球发展倡议，受到国际社会广泛关注。请问这一倡议同构建人类命运共同体理念是怎样的关系？中方将如何落实全球发展倡议？

王毅：发展是执政兴国第一要务，是人类社会永恒主题，没有发展，一切都无从谈起。全球发展倡议是中国提供的国际公共产品，是人类命运共同体理念的重要实践，彰显了习近平主席的全球视野和人民情怀。倡议最核心的理念是坚持以人民为中心，最主要的目的是克服疫情带来的挑战，加快落实联合国2030年可持续发展议程，最根本的追求是满足全世界人民对美好生活的向往，实现全人类共同价值。倡议提出仅3个多月，就已经得到联合国机构等国际组织以及近百个国家的响应支持。

中国不仅是全球发展倡议的提出者，也将是推进落实这一重大倡议的行动派。我们愿通过联合国平台以及多双边渠道，同各方加强发展合作战略对接，促进各国、各区域、各机制发展进程协同增效。我们将深化倡议8个重点领域务实合作，为如期实现联合国17个可持续发展目标汇聚强大合力。我们还将积极落实未来3年再提供30亿美元国际援助，切实支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展，同各方携手共建全球发展共同体。

记者：今年是中国恢复联合国合法席位50周年。您如何评价50年来中国在国际舞台上发挥的作用？当前形势下，为什么要强调践行多边主义？

王毅：50年前，新中国恢复联合国合法席位，这不仅是中国人民的胜利，也是世界上所有和平正义力量的胜利。

50年来，中国作为世界上最大的发展中国家和安理会常任理事国，为维护世界和平发挥着越来越重要作用，为促进人类进步作出了越来越多的贡献。

我们坚持走和平发展道路，从未挑起任何一场战争，始终致力于政治解决热点问题，是安理会五常中派出维和人员最多的国家，成为联合国会费和维和经费的第二大出资国。

我们坚守国际公平正义，捍卫以联合国宪章为基础的国际关系基本准则，维护各国人民根据自身国情选择发展道路和政治制度的权利，坚持为广大发展中国家仗义执言。

我们奉行互利共赢的开放战略，加入世界贸易组织20年，超额完成降低关税、市场开放的承诺，对世界经济增长的贡献率多年保持在30%左右。

我们积极参与国际事务，不断深化同联合国合作，迄今已加入几乎所有政府间国际组织和600多项国际公约。我们以实实在在的行动赢得了世界的认可与尊重，中华民族堂堂正正屹立于世界民族之林。

50年后的今天，多边主义正面临严峻考验。个别国家披着多边的马甲，干的却是单边行径。国际社会应共同揭露形形色色的伪多边主义，旗帜鲜明地维护以国际法为基础的国际秩序，坚定不移地推进国际关系民主化进程。

记者：北京冬奥会即将举行，美国等个别国家声称不派官员出席冬奥会。您对此怎么看？

王毅：奥林匹克精神的内涵是友谊、理解、团结、公平。个别国家把奥运政治化的做法，完全是对奥林匹克精神的违背和亵渎。不久前，第76届联大协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，173个会员国共同提出这一议案，充分体现了国际社会对奥林匹克精神的集体坚守，对北京冬奥会的大力支持。奥运舞台上的主角是各国运动员，是全球热爱体育的亿万民众，少数西方国家政客的政治操弄，无损奥运的精彩，只会暴露自己的丑陋。

中方将继续本着“绿色、共享、开放、廉洁”的理念，高标准、高质量做好冬奥会各项筹备工作，给各国人民呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。我们相信，北京冬奥会必将排除一切干扰，弘扬奥林匹克精神，增进各国人民守望相助的友谊，彰显国际社会团结合作的力量，为疫情困扰下的世界带来更多信心和勇气！

记者：今年，中国同尼加拉瓜实现复交，并将同立陶宛关系降为代办级，展现了中方维护国家主权和领土完整的坚定意志。您如何看待涉台外交斗争前景？

王毅：前不久，尼加拉瓜与中国恢复外交关系，回到一个中国原则的正确轨道，中国的世界“朋友圈”进一步扩大。这充分证明坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。在台湾问题上，我还想强调的是：

世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是不可否认的历史和法理事实。虽然海峡两岸由于当年的内战存在政治对立，但中国的国家主权和领土完整从未分割，也不可能分割，这就是台湾问题的真正现状，也是体现一中原则的“九二共识”的实质内涵，由此构成了两岸关系谋求和平发展的根基。而民进党当局执意破坏这一现状和根基，是制造台海局势紧张的罪魁祸首。美国违背中美建交时作出的承诺，纵容鼓励“台独”势力，试图歪曲和掏空一中原则，不仅将把台湾带入极其危险的境地，也将使美国面临不可承受的代价。

中国实现统一，是不可阻挡的大势；“台独”走向失败，是不可避免的结局。台湾除了和大陆统一，没有任何其他的出路，这是历史的必然，也是现实的逻辑。

记者：2022年将迎来党的二十大，在实现第二个百年奋斗目标的新征程上，中国外交将如何服务国内发展？您能否展望一下2022年外交重点工作？

王毅：2022年，外交战线将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为党尽责、为国分忧、为民奉献，做好八件大事：

首先，全力为党的二十大营造有利外部环境。党的二十大是明年党和国家的头等大事和最重要政治议程。我们将坚决防范化解各种外部风险挑战，积极讲好中国共产党和中国人民的故事，为二十大胜利召开营造安全、稳定的外部环境，这将是贯穿全年的外交工作主线。

第二，扎实配合办好北京冬奥会。冬奥会的脚步已经迈进北京。我们将践行奥林匹克精神，为北京冬奥会营造积极、友善、和谐的国际氛围，为世界献上一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

第三，积极引领全球治理体系变革。明年，多边议程齐聚亚洲。中国将担任金砖主席国，主办金砖国家领导人会晤。亚太经合组织、二十国集团以及上合组织的峰会也将在亚洲国家召开。全球治理将进入“亚洲时间”。我们将积极参与，主动引领，继续高举真正的多边主义旗帜，为全球治理体系的改革和完善贡献更多中国智慧、注入更多亚洲能量。

第四，主动应对后疫情时代多重挑战。我们将全面落实全球疫苗合作行动倡议，积极开展药物研发合作，维护国际团结抗疫大局，形成严防今后大流行的国际合力。我们还将同各国及联合国加强沟通协作，对接2030年可持续发展议程，全面推动落实全球发展倡议。

第五，深入拓展全球伙伴关系。明年是中国同多个国家建交“逢十”周年。我们将以纪念建交周年为契机，进一步夯实同各国传统友谊，拓展合作空间，努力推动大国关系总体稳定均衡，不断推进同周边国家融合发展，全力支持广大发展中国家共享发展成果。

第六，继续坚定捍卫国家核心利益。我们将尽职履责，不负党和人民的重托。对于任何侵犯中国主权、安全、发展利益的图谋，都将坚决有力斗争，对于任何损害中国人民正当合法权益的行径，都将坚定有效反击。

第七，积极服务国内开放发展。我们将高质量共建“一带一路”，维护全球产业链供应链稳定畅通。积极参与全球气候治理，为国内绿色低碳转型发展提供更多助力。实施好《区域全面经济伙伴关系协定》，推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》，尽快达成中国海合会自贸安排，加快推进中日韩自贸谈判，探索同欧洲、非洲、拉美的贸易投资自由化、便利化进程，促进国内国际双循环，为构建新发展格局贡献力量。

第八，全心全意践行外交为民。我们将深化领事服务改革，完善领事保护工作机制体制，加快推动领事保护立法，加快“智慧领事”“数字领事”建设，加快构建海外中国平安体系，切实维护境外中国公民、机构安全及合法权益。

2022年是中国农历虎年。中国外交将胸怀天下，以昂扬姿态和切实行动，与国际社会团结协作，为世界和平发展带来“虎虎生机”，推动人类进步事业“龙腾虎跃”、勇往直前。

(责编：郝江震、白宇)