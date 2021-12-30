新华社香港12月30日电（记者孔维一）针对美国务院、加拿大外长、澳大利亚外长、英国外交部亚洲事务国务大臣及美西方个别议员、联合国人权高专办公室等罔顾是非曲直，对香港警方依法执法说三道四、肆意抹黑，外交部驻港特派员公署发言人30日表示强烈不满和坚决反对，正告外部干预势力立即停止借新闻自由之名干扰特区政府依法施政，立即停止干涉香港事务和中国内政。

发言人表示，香港是法治社会，有法必依，违法必究。香港《刑事罪行条例》明确规定任何人发表煽动文字，刊印、发布煽动刊物即属犯罪。有关人员及媒体长期以来频频刊发煽动违法、鼓吹暴力的不法言论，性质十分恶劣。特区警方依法采取行动，拘捕涉嫌串谋发布煽动刊物之人，是维护国家安全、捍卫香港法治与社会秩序的正义之举、正当之举，香港各界人士拍手称快。只有假借新闻自由的“害群之马”受到依法惩处，香港居民依法享有的各项权利自由才能得到切实保障。

发言人重申，香港国安法制定实施以来，香港社会恢复安定，发展重回正轨。香港民众的各项合法权利和自由得到更好保障，广大市民对香港的美好未来充满信心。外部干预势力一再惺惺作态，频频拿香港司法公正和新闻自由造谣生事、无谓聒噪，打着“与香港站在一起”的虚伪幌子，实则是以所谓“自由”作挡箭牌，与反中乱港分子站在一起，为其谋取法外特权，继续在香港兴风作浪，破坏香港繁荣稳定。这样的政治操弄注定不会得逞！

发言人表示，美西方虚张声势关心香港新闻自由，却对自身斑斑劣迹熟视无睹。在2020年美国弗洛伊德事件引发的全美抗议示威中，大量报道事实真相的记者遭到美国警方攻击或逮捕。美西方政客把新闻自由作为自己为所欲为的政治工具，合则用，不合则弃，一边限制正当采访活动、打压正义呼声，一边打着新闻自由幌子肆意抹黑攻击别国，这是典型的霸权行径和双重标准。如此言行不一，有何资格和颜面对香港新闻自由评头论足？

发言人强调，香港是中国的特别行政区，不是少数魑魅魍魉为所欲为的“政治秀场”。香港拨乱反正的历史进程不容阻挠，中华民族伟大复兴的历史进程不容阻挡。我们敦促有关机构和无良政客认清事实，恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止阻挠特区依法执法，立即停止破坏香港繁荣稳定，立即停止干预香港事务和中国内政！

(责编：崔译戈、杨牧)