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非洲多国新冠确诊率偏高 加快疫苗接种

报道
2021年12月30日21:39 | 来源：新华网
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　　新华社布拉柴维尔12月30日电　综合新华社驻非洲地区记者报道：受变异新冠病毒奥密克戎毒株传播影响，一些非洲国家新冠确诊率居高不下，不少国家收紧防疫措施，推进疫苗接种。

　　肯尼亚近期新冠确诊率一直处于高位，连续多日超过30%。肯卫生部门29日表示，过去24小时报告新冠确诊病例3297例，确诊率为34.2%。

　　赞比亚卫生部29日表示，该国过去24小时报告新冠确诊病例5255例，检测阳性率为31%。赞卫生部长西尔维娅·马塞博28日表示，病例激增归因于圣诞新年假期的大型聚会和工作场所的交叉感染。

　　南非国家传染病研究所29日发布的统计数据显示，南非在过去24小时内新增新冠确诊病例9020例，累计确诊病例数达到3433554例。

　　迫于疫情压力，非洲多国再次收紧防疫措施。肯尼亚、安哥拉、刚果（布）、加蓬等多国政府要求当地民众在进入政府部门等场所时，必须出示疫苗接种证明或新冠检测阴性报告。

　　据博茨瓦纳卫生部门29日介绍，将开始为当地12至17岁的人群接种疫苗。该国已有67.4%的民众完成了全程疫苗接种。同时，博茨瓦纳药品监管局已批准疫苗加强针计划，将在适当时候启动加强针接种。

　　非洲各国的疫苗接种率有很大差异。尼日利亚国家初级卫生保健发展局表示，截至28日，尼日利亚近1000万人接种了第一剂新冠疫苗，占符合接种要求人口的8.9%；完成全程疫苗接种的人数超过440万人，占符合接种要求人口的3.9%。

　　世界卫生组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂此前呼吁，非洲需要加速疫苗接种工作以拯救更多生命。（执笔记者：史彧；参与记者：王小鹏、张玉亮、张改萍、田耘、荆晶、郭骏、滕军伟、王子正、陈诚、白林、罗毓）

(责编：崔译戈、杨牧)

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