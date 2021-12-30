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国防部回应美“2022年国防授权法案”

2021年12月30日21:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月30日电（记者张汨汨）国防部12月30日举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非大校在回答美“2022年国防授权法案”相关问题时表示，该法案严重干涉中国内政，严重损害中国国家主权、安全、发展利益，严重损害中美互信，严重毒化中美两国两军关系，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

　　谭克非说，美近日出台包含多项涉华消极条款的“2022年国防授权法案”。该法案充斥冷战思维和意识形态偏见，渲染“中国威胁论”，极力抹黑中国国防政策和军力发展，在台湾、涉疆等问题上对中方无端指责，鼓噪在亚太、拉美等地区加强对华遏制，煽动开展对华经贸、科技竞争，诋毁中国同有关国家正常交流合作。该法案严重干涉中国内政，严重损害中国国家主权、安全、发展利益，严重损害中美互信，严重毒化中美两国两军关系，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

　　谭克非表示，中国一贯坚持和平发展道路和防御性国防政策，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。反观美方，多年来频繁对他国发动战争，造成大量平民伤亡和流离失所，是地区和世界和平与稳定的最大威胁。美方粗暴干涉中国内政、渲染中国“威胁”、抹黑中国发展、强调对华竞争，实际上是在把两国两军关系带入危险的境地。

　　谭克非说，中方敦促美方摒弃零和博弈观念，客观理性看待中国国防和军队建设，停止出台敌视性对华政策，停止将中方塑造成为美方的对手甚至敌人，多做有利于两国两军关系健康稳定发展的事。

(责编：崔译戈、杨牧)

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