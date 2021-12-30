新华社北京12月30日电（记者张汨汨）国防部12月30日举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非大校表示，亚太地区是亚太各国人民的共同家园，不容个别国家散布迷雾硝烟、以邻为壑为敌。

谭克非表示，一段时间以来，美国防务部门及军队高级官员固守偏见、歪曲事实，为了对内争军费、对外“带节奏”，给中方硬贴标签，无端炒作中国军力发展。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

谭克非说，常年来，美方为了维持全球霸主地位，不断大幅增加国防开支，即便拥有全球最先进的武器装备、最庞大的海外军事基地群仍不知收敛、肆意扩张。从南联盟到利比亚，从叙利亚到阿富汗，美国战争机器所到之处，无不狼烟四起、满目疮痍，直接将战乱区无辜民众的生活逼入绝境。美方在信誉尽失、人设崩塌之后，反而诬称他人为“步步紧逼的挑战”，这是非常荒谬的。

谭克非强调，关于美英澳三方核潜艇合作，我们认为，这构成严重核扩散风险，违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，已引发越来越多国家警惕和抵制。然而，美英澳无视国际社会关切，执意推进核潜艇合作。这再次凸显了他们在防扩散问题上采用“合则用、不合则弃”的双重标准。天下是天下人的天下，不是哪股势力、哪个集团的禁脔、私产，亚太地区是亚太各国人民的共同家园，不容个别纠集为伍的国家散布迷雾硝烟、以邻为壑为敌。中方将坚定奉行防御性国防政策，在亚太地区积极推动构建地区安全合作架构和新型安全伙伴关系，为促进亚太地区安全对话和互信合作继续发挥建设性作用。

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