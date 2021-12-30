新华社北京12月30日电（记者许可）针对美方近日根据所谓“香港自治法”对5名香港中联办副主任实施制裁，外交部发言人赵立坚30日说，美方这次重复宣布是翻旧账、炒冷饭，中方再次敦促美方撤销对中方人员所谓制裁，停止插手香港事务、干涉中国内政。

赵立坚是在当日例行记者会上回答记者提问时作上述表示的。

赵立坚说，中方对美方依据国内法制裁中方人员、干涉中国内政的行径坚决反对、强烈谴责。今年7月，美方借发布所谓“香港商业警告”，已经宣布对包括5名香港中联办副主任在内的7名中方官员进行制裁。中方根据反外国制裁法对美方有关人员进行了对等反制。美方这次重复宣布是翻旧账、炒冷饭，无非是借炒作涉港问题服务遏制中国的政治图谋，这彻底暴露了美方关心香港人权是假，破坏香港繁荣稳定是真。

赵立坚说，针对美方错误行径，中方决定采取对等反制，根据反外国制裁法对美国前商务部长罗斯、美国国会“美中经济与安全评估委员会”(USCC)主席卡罗琳·巴塞洛缪、“国会-行政部门中国委员会”(CECC)前办公室主任乔纳森·斯迪沃斯、“美国国际事务民主协会”金度允、“美国国际共和研究所”在港授权代表亚当·金等5名美方人员实施制裁，制裁的措施包括禁止上述人员入境(包括香港、澳门)、冻结其在华财产、禁止中国公民及机构与其交易。此前中方针对美国其他涉港错误行径作出的反制裁决定，包括制裁对象和措施依然有效。

“我们再次敦促美方撤销对中方人员所谓制裁，停止插手香港事务、干涉中国内政。中方将继续依法采取一切必要措施捍卫国家利益和尊严。”赵立坚说。

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