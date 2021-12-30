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国防部：日方必须反省侵略历史、约束自身言行

2021年12月30日21:07 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月30日电（记者张汨汨）国防部12月30日举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非大校在回答相关问题时表示，国殇须臾不容忘却，家园安宁必须守护，我们希望日方认真反省侵略历史，以史为鉴约束自身言行。

　　有记者问，据报道，日本政府计划用1年时间完成《国家安全保障战略》《防卫计划大纲》《中期防卫力量整备计划》等修订工作。请问中方对此有何评论？

　　谭克非说，日方近期多次以所谓“地区安全形势严峻”为由试图突破“专守防卫”，并将军事对抗的矛头指向周边国家，这是极其错误和危险的行为。日本军国主义当年发动的侵略战争，给包括中国在内的地区国家人民带来深重灾难，伤痛记忆至今犹在。刚刚过去的12月13日，是南京大屠杀死难者国家公祭日。国殇须臾不容忘却，家园安宁必须守护。中华儿女、中国军队决不允许这种历史悲剧重现于任何一寸中国土地、任何一位骨肉同胞身上。

　　谭克非强调，我们希望日方认真反省侵略历史，以史为鉴约束自身言行，恪守中日四个政治文件确立的各项原则，慎重妥善处理中日有关重大敏感问题，多做有利于增进与邻国互信、有利于维护地区和平稳定的事。

(责编：崔译戈、杨牧)

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