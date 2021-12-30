人民网北京12月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持30日例行记者会。记者会实录如下：

为保持中国外长年初首访非洲的传统，国务委员兼外长王毅将于2022年1月4日至7日应邀访问厄立特里亚、肯尼亚、科摩罗三国。之后将应邀访问马尔代夫、斯里兰卡两国。

总台央视记者：你能否进一步介绍王毅国务委员兼外长此次访问非洲和亚洲有关情况，中方对此访有何期待？

赵立坚：王毅国务委员兼外长此次访问非洲三国，是中国外长32年来坚持每年首访非洲这一优良传统的延续，体现了中方对中非传统友谊和中非关系发展的高度重视。不久前，中非合作论坛第八届部长级会议在塞内加尔成功召开，习近平主席在会上提出弘扬中非友好合作精神、构建新时代中非命运共同体，宣布“九项工程”等重大合作倡议，受到非方热烈欢迎。王毅国务委员兼外长在一个多月后再次访非，旨在推动落实论坛第八届部长会成果，同非方深入对接务实合作新举措，支持非洲国家早日战胜疫情和实现经济复苏，展现中方高效务实、重信守诺的一贯作风。

此次访问的南亚两国恰逢中马建交50周年、中斯建交65周年暨《米胶协定》签署70周年。中国同马尔代夫、斯里兰卡互为传统友好邻邦和重要伙伴，高层交往密切，务实合作深入，共同利益广泛，在诸多地区和国际问题上有着相同或相近立场。面对百年变局和世纪疫情，中方同两国同舟共济，共克时艰，开展卓有成效的抗疫合作，以实际行动践行“亲诚惠容”的周边外交理念。我们将以庆祝建交周年为契机，同两国深化传统友谊，增进政治互信，加强团结抗疫，推动共建“一带一路”等务实合作提质升级，密切在国际和地区事务中的协调与合作。

深圳卫视记者：刚才你发布了王毅国务委员即将访非的消息，请问为什么中国外长每年首访都选择非洲？

赵立坚：王毅国务委员兼外长此次访非是中国外长连续第32年首访非洲。自1991年以来，中国外长每年首访都选择非洲，以此开启全年的对外交往。这已经成为中国外交的优良传统，坚持了31年，风雨无阻，充分体现了中国对发展中非关系的高度重视，充分体现了中非之间历久弥坚的深厚友谊，充分体现了中国对非洲联合自强、发展振兴的坚定支持，包括非洲朋友在内的国际社会对此高度评价。

中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。中非都是发展中国家，面临着维护主权、反对霸权主义、实现发展的共同任务，双方不仅是反霸的战友，也是发展振兴的伙伴，更是捍卫国际公平正义的重要力量。无论国际风云如何变幻，无论新冠肺炎疫情如何肆虐，都不会阻挡中非保持友好交往、加强战略沟通、坚定相互支持的意愿和决心，都不会降低中国对非洲的重视和支持。这也是构建新时代中非命运共同体的应有之义。

一个月前，中非合作论坛第八届部长级会议在塞内加尔圆满闭幕。习近平主席在会议开幕式上总结提炼“中非友好合作精神”，提出构建新时代中非命运共同体的“四点主张”，宣布中非务实合作“九项工程”，赢得非洲朋友高度赞誉，在中非关系史上树起了新的里程碑。王毅国务委员兼外长继现场主持论坛会议后再次访非，旨在秉持习近平主席提出的“中非友好合作精神”，延续中国外交的光荣传统，推动落实“九项工程”等会议成果，尽快形成早期收获，进一步增进中非人民福祉，为构建新时代中非命运共同体注入新的动力。

法新社记者：美国国务卿布林肯谴责关闭香港《立场新闻》，呼吁中国和香港当局停止针对香港的自由独立媒体，释放被捕的记者。加拿大和欧盟也批评此举。外交部对此有何评论？

赵立坚：国安法实施以来，香港发展重回正轨，新闻自由得以在安全、稳定、法治环境下得到更好保障，这是任何不带偏见之人都无法否认的事实。

美国支持新闻自由是假，见不得香港稳定是真。我可以给大家几个数字：美国国内新闻自由不断恶化，根据报道，2020年美国至少有117名记者被逮捕或拘留。这些数字比2019年暴增12倍。美国政府如果不惧真相且自信，为什么要追捕引渡阿桑奇？为什么不像吹捧别国所谓追求真相人士那样对待斯诺登？

美国应该收起虚伪的双重标准，停止以所谓自由之名干涉中国内政。

关于你提到的第二个问题，我可以告诉你的是，香港特区警方依法拘捕涉嫌串谋发布煽动刊物的个人、冻结有关资产，是捍卫香港法治、维护社会秩序的必要正当之举，与新闻及言论自由没有任何关系。

香港是法治社会，香港居民包括新闻及言论自由在内的各项合法权利和自由依法得到充分保障。但新闻及言论自由不能成为犯罪行为的“挡箭牌”，在香港特区从事新闻工作，必须严格遵守中国和香港特区法律，违法者必须承担法律后果。

任何国家、组织以及个人都无权干预香港事务。一些外部势力打着所谓新闻自由的幌子对香港特区依法开展执法行为说三道四，完全是颠倒黑白、混淆视听。

澳亚卫视记者：据报道，立陶宛装卸公司协会主席希里奇科表示，2021年，由于白俄罗斯货运暂停，立陶宛克莱佩达港损失超4%货物。2022年，加之受到立中关系影响，克莱佩达港的货物吞吐量将减少40%。发言人对此有何评论？

赵立坚：你说的这个情况，恰恰表明立陶宛有关对外政策是错误的，也是失败的。立陶宛的外交政策最终损害的是立陶宛国家和人民的利益。

《澳门月刊》记者：据报道，民调结果显示前段时间立陶宛政府为配合美方制裁白俄罗斯，企图停止白钾肥过境运输，而不顾此举可能给立造成的重大经济损失。受此事件影响，立陶宛民众对政府的信任度从11月的21%下降到12月的17.3%，不信任度从39.6%上升至47.8%，对立外长的不支持率从59.8%上升到66.4%。请问中方对此有何评论？

赵立坚：立陶宛政府的民意支持率是立陶宛内政，我无意评论。但显而易见的一个道理是，得人心者得天下。你刚才说的白俄罗斯钾肥，是受到美国单方面制裁吧？任何一个理性、负责的政府，都应当懂得从维护国家和人民利益出发决策行事，而不是公器私用，以牺牲国家和人民利益为代价满足一己之私利，甚至对外讨好谄媚。否则到头来只会自取其辱，说不定还会砸了自己的饭碗。

总台央视记者：据报道，立陶宛议会第二大党“绿党和农民联盟”主席卡尔保斯基斯28日发文表示，投资者们在问，我们的政府是否头脑正常。立陶宛现政府是疯狂的。执政党的一些人成功地使立陶宛的对华政策变得如此复杂。发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到了有关报道。最近一个时期，立陶宛国内有识之士对立陶宛政府和有关政客在对华关系上的不理智言行不断提出尖锐批评。的确，立陶宛政府对华政策原本可以简单明了，那就是在坚持国际公认的一个中国原则基础上，与中国发展各领域友好合作。但遗憾的是，立方部分政客要么没有认清历史大势，要么就是出于政治私利，盲目迎合背后势力，使立陶宛的对华政策越来越偏离正确轨道，给两国关系平添了许多复杂因素。立陶宛前总理库比柳斯最近发文表示，立陶宛对华关系恶化获得的好处在于，立陶宛外长在华盛顿受到了两次接见。这可谓是一语道破玄机。

立陶宛政府和有关政客应当多倾听国内理性声音，从国家和人民的根本利益出发，不再充当马前卒，为个别大国火中取栗。

湖北广播电视台记者：今年是中国与巴基斯坦建交70周年，双方举办了一系列庆祝活动。你能否介绍有关情况？

赵立坚：今年是中巴建交70周年，双方举办一系列活动庆祝和纪念这一重要年份。有关活动呈现出几个特点：第一是热度高，双方原计划共同举办120多场庆祝活动，实际举办约140场，超额完成目标。纪念活动从年初一直持续到年尾，始终保持高热度。第二是覆盖广，既有两国领导人互致贺电、高规格庆祝招待会，也有地方省市签署结好协议、短视频主题创作大赛，涵盖政治、外交、经济、地方、教科文卫广泛领域，吸引更多年轻人分享中巴友好故事，给中巴友谊注上新时代标记。第三是效果好，无论是线上还是线下，庆祝活动冲破了疫情阻隔，加深了双方政治互信，增强了两国人民友好，促进了各领域务实合作。

中巴是“铁杆”兄弟。中巴友谊牢不可破，情比金坚。展望未来，中方愿与巴方深化政治互信、高质量共建中巴经济走廊，密切各领域交流合作。双方要携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，推动中巴全天候战略合作伙伴关系迈上新台阶。

东方卫视记者：28日，韩国外交部对日本决定将佐渡岛金山遗址列入《世界遗产名录》的候选名单事表示愤慨，并敦促日方立即撤销该决定。发言人对此有何评论？

赵立坚：强征和奴役劳工是日本军国主义在对外侵略和殖民统治期间犯下的严重罪行。日方在此前类似申遗过程中，曾承认部分遗址有过违背中国、朝鲜半岛和其他亚洲国家劳工本人意愿的强制劳役，并许诺设立信息中心纪念遇难者，但始终未见兑现。如今日本又无视邻国痛苦记忆，试图搞新的类似申遗，当然会招致愤怒和反对。

日方应正视历史，以诚实、负责任的态度和实际行动妥善处理历史遗留问题，取信于亚洲邻国和国际社会。

澳亚卫视记者：据报道，日本和澳大利亚政府正就修订2007年签署的《日澳安全保障共同宣言》进行磋商，将加强协调共同应对中国，包括应对中国所谓“攻击”台湾。中方对此有何评论？

赵立坚：呵呵。我想问一句，一个据称正在探讨的双边联合声明，还没发表就冒出这么多报道，是有关国家政府部门保密工作做得不好，还是刻意释放这些信息来“带节奏”呢？

我们主张任何双边安排都不应针对第三方，坚决反对任何损害中方利益及地区和平稳定的勾连行径。

太平洋需要的是地区国家共同维护和平，不需要鼓噪所谓“威胁论”，更不需要人为兴风作浪。任何逆流而动的图谋注定都不会得逞。

《澳门月刊》记者：据报道，澳大利亚国防部的最新审查结果显示，没有找到“国家安全理由”建议联邦政府推翻中国山东岚桥集团租借澳北部达尔文港的99年租约。中方对此有何评论？

赵立坚：中国和澳大利亚经贸合作的本质是互利共赢。中国政府鼓励中国企业按照市场原则和国际规则、在遵守当地法律的基础上开展对外投资合作。澳方应停止泛化国家安全概念，为中国企业在澳经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。

《人民日报》记者：美国国务院、财政部近日宣布，根据“香港自治法”对5名香港中联办副主任实施制裁。中方对此有何回应？

赵立坚：我日前已经就此表明中方严正立场。中方对美方依据美国内法制裁中方人员、干涉中国内政的行径坚决反对、强烈谴责。

今年7月，美方借发布所谓“香港商业警告”，已经宣布对包括上述5名香港中联办副主任在内的7名中方官员进行制裁。中方根据《反外国制裁法》对美方有关人员进行了对等反制。美方这次重复宣布是翻旧账、炒冷饭，无非是借炒作涉港问题服务遏制中国的政治图谋。这彻底暴露了美方关心香港人权是假，破坏香港繁荣稳定是真。

针对美方错误行径，中方决定采取对等反制，根据《反外国制裁法》对美国前商务部长罗斯、美国国会“美中经济与安全评估委员会”（USCC）主席卡罗琳·巴塞洛缪、“国会—行政部门中国委员会”（CECC）前办公室主任乔纳森·斯迪沃斯、“美国国际事务民主协会”金度允、“美国国际共和研究所”在港授权代表亚当·金等5名美方人员实施制裁。制裁措施包括禁止上述人员入境（包括香港、澳门）、冻结其在华财产、禁止中国公民及机构与其交易。此前中方针对美国其他涉港错误行径作出的反制决定，包括制裁对象和措施依然有效。

我们再次敦促美方撤销对中方人员所谓制裁，停止插手香港事务、干涉中国内政。中方将继续依法采取一切必要措施捍卫国家利益和尊严。

日本共同社记者：据报道，德国外长和内政部长表示不出席北京冬奥会，并称这只是个人决定。中方对此有何评论？

赵立坚：在是否出席北京冬奥会问题上，中方最近多次阐明有关立场。个别国家有关政客借北京冬奥会搞政治操弄，是不会得逞的。我们完全有理由相信，在世界各国人民共同支持和努力下，北京冬奥会将成为一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

法新社记者：墨西哥和其他拉美国家的数百人最近签署了一项针对中国和世界卫生组织的国际法律声索，对他们所称的“中国在应对新冠肺炎疫情中的失职”要求赔偿。外交部对此有何回应？

赵立坚：中方在应对新冠肺炎疫情方面是无可指责的。包括今天在座外国记者在内的大多数人，都经历了中国抗击新冠肺炎疫情的过程。中国人民已经取得了抗击新冠肺炎疫情的战略性胜利。在座各位能在抗击疫情期间生活在中国，就偷着乐吧！对中国的所谓疫情滥诉和指责都只会是一场闹剧。

(责编：崔译戈、吴成良)