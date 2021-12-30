冯璐 陈嵘伟

越南小伙黎文军。受访者供图

【人物简介】

黎文军，1992年生于越南农村家庭，2010年获华商资助来华留学，毕业于贵州大学，2017年以来任越南优农农业机械公司总经理。

一株株秧苗密集地排布于红河平原和湄公河平原上，在充满水汽的热带季风吹拂下茁壮生长。稻米是越南人的主食，占粮食总消费量的90%。作为世界主要大米出口国和全球最具潜力的水稻市场之一，越南吸引了众多中国商人前来投资发展。越南小伙黎文军因此与中国结缘。

“罗总就是我的贵人，我的家人、长辈。”黎文军口中的罗总，是越南大洋种业有限公司的董事长罗云飞。2009年，四川人罗云飞在越南太原市的新泰乡开了一家稻种加工厂，为当地人提供就业岗位，其中就包括黎文军的母亲。此前，罗云飞已在越南打拼近十年，生意越做越大，朋友也越来越多。他资助了多名越南贫困家庭的孩子前往中国留学，希望帮他们开阔视野，未来促进中越交流。

罗云飞注意到，加工厂中常出现一个皮肤黝黑的少年，但他并非工厂员工。一番交谈后，罗云飞得知，这名少年是正读高中的黎文军。他是因父亲身体不好需要母亲照顾，所以替母亲来做工。同样是贫苦家庭出身的罗云飞对眼前这个90后小伙刮目相看，萌生了资助他求学的想法。

2010年，黎文军高中毕业。在罗云飞的资助下，本打算就此辍学的他踏上了留学中国的道路。“（去中国留学）这个梦，我之前都不敢做。”刚到中国时，语言不通是黎文军面临的主要难题，“上课时都是用手和表情来表达自己的意思”。在天津大学学习一年基础汉语后，黎文军进入贵州大学专修国际贸易。

“我的收获可以概括为：知识、技能、思想。”黎文军如此总结自己的6年留学生涯。他担任了学校国际教育学院越南国别负责人，协助老师举办活动，帮越南留学生尽快找到归属感，还积极参与学校在越南的招生工作。这段经历让黎文军收获众多友谊，也让他结识了同为越南留学生的妻子。毕业后，黎文军与妻子返回越南，任职于一家大型跨国企业。不久后，两人的女儿降生，三口之家过得其乐融融。

就在此时，黎文军又有了新的事业方向。他的恩人罗云飞原本致力于越南稻种研究及推广工作。随着市场竞争日趋激烈，罗云飞希望找到新突破点。他研究发现，越南农业机械化水平较低，仅为每公顷2.4马力，远低于泰国的4马力和中国的8马力水平。如果能将优质中国农机推广到越南，既能挖掘商机，完善种子-农机-农技-粮食加工贸易的产业体系，也可以帮助越南农民提高生产效率。于是，罗云飞成立优农农业机械公司。黎文军也果断加入并任总经理。

这个选择既是为了报恩，也是出于兴趣。黎文军记得年幼时，父辈耕作基本上都是牛犁地、人插秧、镰刀割、手脱粒，“那时没什么机械化农具，劳作非常辛苦”。他相信，帮罗总推广中国农机能降低老乡们的劳动强度，增加他们的收入，同时也有利于自己未来的发展，于是决定把握好这个机会。

刚开始接手工作时，黎文军遇到很多困难：对中国农机不熟悉、机器质量不稳定、缺少销售渠道、人手少、竞争大……为了解市场，他带着设备下农村，一边推荐产品，一边了解农户需求，经常一天就跑好几个省市。黎文军调研发现，中国农机有很多方面不适合越南的实际需要。例如，中国农机在越南的水田里作业，可能会“水土不服”陷入泥沼；中国家用碾米机的筛网孔较小，无法碾出越南人爱吃的糙米。于是，他和同事们尝试通过更换大功率电机、匹配大孔筛网等方式对中国农机进行针对性改造。

由于早期部分中国商家在农机售后服务方面缺乏经验，一些越南农民对购买中国农机存有顾虑。于是，黎文军将产品的售后服务时间延长3至5年，并随时进行回访，及时解决顾客需求。“除了改进中国农机的质量和服务，还要宣传好中国农机，改变越南客户对中国农机的偏见。”在社交媒体上，黎文军用短视频介绍中国农机，账号吸引数万人关注点赞，他也因此被称为“农机网红”。在视频中，黎文军别出心裁地加入有关农机保养和维修的内容，帮助客户学会组装机器和简单的修理。这让中国农机在越南农民中的知名度和美誉度不断提高。

在优农公司的线下门店里，来自中国的旋耕机、收割机、碾米机等农机设备一应俱全。新冠肺炎疫情时期，依靠网络销售，优农的生意不但没变差，一些机器还脱销了。目前，公司农机月均销量超过4000台，客户覆盖越南60余个省市。凭着对中越农机贸易的贡献，黎文军被评为2020首届丝路友好使者。

下一步，黎文军计划开设更多门店，让优农的销售和服务更贴近客户。他还打算与合作伙伴共同打造“东盟农机产品服务联盟”，希望通过这一平台详尽展示中国农机设备信息，更好地对接东盟客户的个性化需求，“让更多人了解和使用中国农机”。

来源：《环球人物》

(责编：艾雯、杨牧)