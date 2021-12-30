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塔索斯·瓦姆瓦基季斯。受访者供图

【人物简介】

塔索斯·瓦姆瓦基季斯，中远海运港口比雷埃夫斯码头有限公司（PCT）商务部经理，兼任比雷埃夫斯工商会管理委员会成员、物流管理协会副会长。1973年开始从事海运工作，曾担任巴尔干和黑海航运公司总经理25年，2000年至2009年任国际海运联盟董事会成员、副主席。2009年加入PCT，2020年获首届“丝路友好使者”称号。

“我多么希望，我会有一个，两个，三个，四个孩子，当他们都长大成年后，为了比雷埃夫斯的荣耀而成为强壮勇猛的人。”这首希腊民谣《比雷埃夫斯的孩子》是64岁的塔索斯最喜欢的。2017年，他曾在北京“一带一路”国际合作高峰论坛上唱起这首民谣。不久前，他受访时又提到了它：“这首民谣是比雷埃夫斯港（下文称比港）的‘商标’。我出生在这，在此遇到了我的妻子，40多年间我们养育了两个儿子，有了三个孙儿女。我父亲、我和我儿子都在这从事海运工作，都是比雷埃夫斯的孩子。”

塔索斯是中远海运港口比雷埃夫斯码头有限公司（PCT）的商务部经理，也是2020“丝路友好使者”得主。比港位于希腊首都雅典西南8公里，濒临“海上十字路口”爱琴海，是希腊最大的港口。塔索斯16岁起就在比港工作，经历了比港的兴盛、衰败和复兴。

2008年，中远海运获得比港2号、3号集装箱码头35年特许经营权，两年后成立PCT，正式接管运营。那时希腊刚爆发债务危机，经济总量大幅缩水，失业率一度攀升到27.9%，人们焦虑不安。塔索斯记得，那时码头关键设备桥吊只有4台能勉强工作，集装箱堆场混乱不堪，船舶压港严重，港区门口卡车堵塞5公里。长期的经验，使他意识到比港服务的糟糕表现和问题所在。“中远海运集团赢得比港集装箱码头竞标后，我认为这是个巨大的机遇和挑战，我应该加入。”

起初，当地人对中国企业的到来态度消极，工人堵门、罢工现象频频发生。塔索斯常常无法正常进入办公楼工作，有时还会被撵出来。他说：“有人认为中远海运集团会派成千上万的中国员工来工作，让希腊人失业。”但这种情况很快发生了变化。人们发现，中方只派了六七名高管，其余的经理和员工都是希腊人。在很短的时间内，公司提供了数千个新的直接就业机会，间接带动了上万人就业。

塔索斯说：“我理解和欣赏中远海运集团的政策，他们把管理职位交给希腊员工，在实践中证明本地化是公司的工作重点，并给比港本地商业社区以支持。公司管理层也对中希员工一视同仁。虽然我们来自不同的国家，但我们互相尊重和欣赏，有着相同的伟大文化和共同目标。”

塔索斯也努力帮助公司了解和融入本地社区，让当地员工体会到中国式管理的温情。过去，码头周围难以找到吃饭的地方，员工只能自带午饭。公司决定为员工提供免费午餐，还建立了员工自己的午餐管理组织。每年圣诞节，管理层都邀请14岁以下儿童和他们的家长来公司相聚，给每个孩子准备礼品。每年，公司还评出4名希腊“洋劳模”，奖励他们一周的免费中国行。在生产上，公司也特别关注员工安全，及时排除隐患。塔索斯说，“这些事让大家强烈感觉到自己属于一个暖心的大家庭，必须尽最大努力工作，就像为自己的家庭所做的一样。”

2016年，中远海运集团正式成为比港港务局控股股东，并接管比港运营。如今，比港已成为全球发展最快的港口之一。对比港的业务，塔索斯如数家珍：“过去10年间，比港集装箱码头项目得到中远海运集团总部大力支持，在基础设施和先进设备上进行了大量投资。2010年，比港仅管理和运营68.5万个标箱，2020年达到540万个标箱。如今，比港在地中海地区排名第一，在欧洲排名第三。比港的客户服务水平也得到提高，拥有全电脑化系统、带RFID阅读器的自动门、网络解决方案等。作为一个现代化的、可靠的、高生产力的港口，比港在业内的声誉越来越高。”

这一切都是塔索斯等希腊员工与中国同事一起苦干出来的。他说，自己和中国同事一起工作时，学到了用三个词来克服危机，那就是：工作、工作、工作。他总结，中国式经营理念就是“和谐、双赢的思维方式以及睿智的表达方式”。

工作之余，塔索斯唯一的爱好是钓鱼。“我有一艘小渔船，偶尔会在周末与妻子一起去钓鱼，但最近没时间了，因为照顾孙子女的家庭责任越来越大。”他的家人对中国的了解也越来越多。“从2010年开始，我的小儿子也在这家公司工作。他今年33岁，曾多次到中国出差。”

塔索斯一家。受访者供图

中远海运运营的比雷埃夫斯港全貌。受访者供图

中远海运集团跨国运营比港项目，是中远海运品牌走向世界的成功案例，也堪称中希合作典范。2019年11月11日，习近平主席和夫人彭丽媛在时任希腊总理米佐塔基斯夫妇陪同下，参观了以PCT为代表的中远海运比港项目，受到了中外员工的热烈欢迎。习主席听取了港口运营和发展规划的相关介绍后，登上楼顶平台远眺码头，并与塔索斯及其他三位当地员工亲切交谈。

说起那一刻，塔索斯分外激动。他说：“我作了自我介绍，并告诉习主席，我很高兴曾到北京，聆听习主席向世界各国领导人表达‘一带一路’倡议的愿景。我还告诉习主席，作为中远海运大家庭的一员，我感到非常自豪，我们正在实践他的愿景。”塔索斯说，自己印象最深的是习主席说“百闻不如一见”。在比港，习主席看到了“一带一路”不是口号和传说，而是“成功的实践和精彩的现实”。

如今，塔索斯唱起《比雷埃夫斯的孩子》的时候，又有了新的感受。他说：“在比港集装箱码头，我们与中国主管和经理们紧密合作，为项目的成功而努力工作，我觉得他们也是‘比雷埃夫斯的孩子’。”

比港这颗地中海明珠，正不断为希腊人创造新的福祉和希望，续写中希友好合作发展的新篇章。

来源：《环球人物》

(责编：艾雯、杨牧)