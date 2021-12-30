新华社金边12月30日电（记者吴长伟）柬埔寨主要电子商务平台“微笑商城”高管日前表示，在新冠疫情持续、世界经济复苏放缓之际，即将生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将促进自由贸易，有利于柬埔寨企业抓住贸易和投资领域发展机会，获得长远发展。

“微笑商城”首席执行官李锡新接受新华社记者书面采访时表示，RCEP实施后，通关便利化将使成员国商品以更低成本进入柬埔寨，有利于本地电商平台发展，吸引更多投资。RCEP在数字认证、消费者权益保障、关税等方面作了相关规定。“微笑商城”涵盖本土和跨境业务，将从中获得巨大实惠。

李锡新表示，非常期待继续加强与中国企业在电子商务、支付系统、金融科技、数字货币等方面的合作，RCEP为这些经济技术合作提供了更好框架。

“微笑商城”副总裁马占伦接受新华社记者视频采访时表示，RCEP将使柬埔寨的产品和服务，特别是农产品，获得包括中国市场在内的大量贸易机会。同时，协定也有利于其他国家资本发现柬数字经济、农产品加工等领域的投资机会。

马占伦认为，通过加入RCEP，柬埔寨企业将获得进入更大市场机会。协定涉及贸易便利化，有助于降低企业管理、运输等相关成本，对科技、数字经济等新兴业务非常有利，尤其对于像“微笑商城”这样的电商平台有很大帮助。

马占伦说，随着RCEP实施，具有技术专长的人力资源将加快在区域内流动。当地将吸收更多来自国外尤其是中国的技术，发展数字经济，推动建立互联网生态系统。

马占伦还认为，RCEP将促进经济全球化，帮助欠发达国家缩小发展差距。

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