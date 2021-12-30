冯璐

资料图片。

她个子高、脚形好，生来就是跳舞的苗子。

她又是一位极有远见和魄力的艺术家，60多年前就把中国的红色经典搬上日本舞台，在一衣带水的东邻燃起了日中友好的火苗，代代薪火相传。

13岁那年，她如愿成为日本剧场最年轻的芭蕾舞者，17岁成为舞团首席。在演出中，她结识了日本大学建筑系高材生清水正夫。清水正夫送给她一个小包，并成为她一辈子的“铁粉”。1947年，两人成婚，次年共同创办以松山树子的姓氏命名的松山芭蕾舞团。

松山芭蕾舞团以开展国际文化交流活动为特色，松山树子则是首位扮演芭蕾舞剧《白毛女》女主角喜儿的日本舞蹈家。一次偶然的机会，夫妻俩观看了中国电影《白毛女》，深受感动，萌生了将这一故事改编成芭蕾舞剧的想法。他们致信中国戏剧家协会，请求他们提供相关资料。

1953年底，松山夫妇收到回信，信中附了歌剧版《白毛女》的剧本、乐谱和舞台剧照。在此后的舞剧创作过程中，松山树子为主角喜儿设计了银白色的服装，亲自出演喜儿。1955年一个寒冷的冬日，芭蕾舞剧《白毛女》在日本东京首演，受苦人寻求解放的主题令很多观众感同身受，演员谢幕时掌声经久不息，有人甚至被感动落泪，“再来一个”的喊声此起彼伏。

同年10月，松山树子受邀来华进行艺术交流。在天安门城楼观看阅兵时，松山树子热泪盈眶，她想：这或许是因为自己演过白毛女，通过这个故事，她和中国紧密地连接在一起了。周恩来总理接见她时，亲切地称她为日本“白毛女”，还把中国歌剧和电影“白毛女”的扮演者王昆、田华介绍给松山树子。由周总理“导演”的这一幕，让三位“白毛女”一见如故，结下深厚的友情。在中国“白毛女”的帮助下，松山树子把芭蕾舞剧《白毛女》做了大幅修改，精益求精。

当时，中日尚未恢复邦交，但松山树子坚信，日中这两个邻国决不会永远被隔绝。1958年，她超越民族情感和特殊时期的历史局限，不顾日本国内的非难和阻力，率芭蕾舞团一行46人先后到访北京、上海、重庆、武汉等地巡演《白毛女》，每到一地都引起轰动。观众彻夜排队买票，现场座无虚席。

感染力的背后，既有中国故事的力量，也有松山芭蕾舞团对艺术的高要求。舞团成员经常骄傲地说：“演出时请看最旁边那个演员，他一定像主角一样情绪饱满，当所有人的眼睛都像中间那位一样明亮，当所有人都像一个人那样燃烧，表演能不动人吗？”

此后60余年，松山芭蕾舞团两代艺术家（第二代喜儿扮演者为松山树子的儿媳森下洋子）先后16次来华演出《白毛女》，以精湛的舞技、深刻的人物刻画和准确的情感表达，感染了无数观众，用芭蕾搭建起一座日中民间友好交流的桥梁。无论两国关系出现冰雪摧残还是柳暗花明，松山芭蕾舞团都始终不渝地为日中友好做着自己的努力。

每当中日关系陷入低谷时，松山芭蕾舞团经常勇敢地站出来，举起友好大旗。2016年，森下洋子带着团里的年轻人来到延安，去鲁迅艺术学院寻找《白毛女》的根。她说：“只有理解延安精神，才能理解中国革命；只有理解中国革命，才能理解《白毛女》，才能把这种精神的力量传给观众，也传给年轻人。”

多次来华公演的松山芭蕾舞团，受到多位中国党和国家领导人的接见。1964年10月1日，清水正夫夫妇受邀登上天安门城楼，第一次见到了毛主席。后来，毛主席观看了松山芭蕾舞团演出的《白毛女》。松山树子回忆，毛主席曾说“你们是老前辈”，因为上海舞蹈学校在其之后也将《白毛女》改编成芭蕾舞剧。毛主席还说，艺术要尊重传统，但贵在创新，更要面向大众。舞团至今保存着当年周总理赠送的演出服和道具，森下洋子正式演出时总会穿上这身演出服。舞团排练厅的后方，高高悬挂着中日两国国旗。

2008年5月，清水正夫手拄拐杖，率全体团员来到中国驻日本大使馆，沉痛悼念汶川地震遇难者，并向灾区捐款。一个多月后，他因病逝世，享年87岁。

2020年2月，新冠肺炎疫情肆虐于中华大地，松山芭蕾舞团捐出一批消毒水和口罩，还通过视频发来问候。舞团团员们齐声高唱中华人民共和国国歌，同声呐喊：“我们爱中国！武汉加油！中国加油！人类加油！”这令许多中国人感受到了邻国友人的真情。

一衣带水，风月同天。一声“加油”是日本友人在抗击疫情的非常时期对中国发自内心的支持，也是“一带一路”上人类命运共同体的写照。舞团方面表示：“恰是在这种危机时刻，更需要艺术团体挺身而出，用芭蕾向更多人传递希望和梦想……”正如郭沫若在1958年为其题词中所说：“艺术是超越国境的，特别是舞蹈，更脱离语言纯粹诉诸形象，也可以说是人类共同的语言。”他们用艺术这一人类共同语言，在“一带一路”上架起了一座超越国界的文化桥梁。

也正因如此，松山芭蕾舞团获评2020年“丝路友好使者”。不幸的是，今年5月22日，松山树子在日本东京逝世，享年98岁。而她和丈夫毕生践行的日中友好的理念，将由该团现任理事长森下洋子和总代表清水哲太郎（他们的长子）继续贯彻下去。

对于获得“丝路友好使者”这一荣誉，清水哲太郎表示不胜感激。他告诉记者：“数千年以来，中国通过‘丝绸之路’给日本带来了巨大的文化恩惠。一出《白毛女》，演绎了‘一带一路’文明互鉴的缩影。而松山芭蕾舞团今后的梦想，便是带着舞剧《白毛女》，献演给‘一带一路’沿线的国家和民众。”

来源：《环球人物》

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