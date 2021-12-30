冯璐

高亮（Kalyan Raj Sharma）。受访者供图

【人物简介】

高亮（Kalyan Raj Sharma），尼泊尔AOE旅游公司总裁。1971年生，曾留学中国，获复旦大学经济学博士，后创办尼中友好论坛并任主席，长期从事尼中友好交流工作。

“我出生在尼泊尔山区，离西藏很近。儿时就渴望去山那边的神秘世界看看。后来，我实现了去中国的心愿。中文老师给我起了个名字高亮，跟我的尼泊尔名字读音很像。”高亮和记者说话时，始终和善地笑着，散发出温文尔雅的学者气息。

喜马拉雅山两侧的中国和尼泊尔，自古以来就是好邻居。高亮生在喜马拉雅山南侧，后来到“山那边”读书，获复旦大学经济学博士学位，毕业后又跨越喜马拉雅山，回国致力于尼中文化交流。

高亮对中国的了解始于《孙子兵法》。尼泊尔内战期间，他读到《孙子兵法》，“知彼知己，百战不殆”等名句让他如醍醐灌顶，对时事有了更深的认识。他写了篇文章，认为谁读懂《孙子兵法》，谁就能取胜。从这时开始，他对中国产生了浓厚的兴趣。

高亮报名参加了去深圳的旅行团。那是他第一次去大城市。当地的海鲜让爱吃鱼的他有到了天堂的感觉，他第一次看海和坐船也是在深圳。而深圳街头年轻人的匆匆步履更打动了高亮，让他有了留学中国的想法。2007年，他被复旦大学经济系录取，开始了5年的读博生涯。在读期间，他加深了对中国文化的理解，发表多篇以旅游经济为主题的论文，为后来他回国经营AOE旅游公司奠定了基础。

因为搞旅游，高亮和中国游客成了患难之交。2015年尼泊尔发生大地震，引起珠穆朗玛峰雪崩，一些中国登山者被飞石砸伤。接到求助消息后，高亮第一时间安排直升机前去营救。他回忆：“每架直升机每次只能带5个人，只好‘先带走还活着的人’。当时很多人命悬一线，再晚一点后果不堪设想。”那几天，他电话响个不停，每天只睡4个小时。除了指挥直升机救援，他还特意给滞留在机场的中国游客提供食物和水，并派大巴为疲惫不堪的游客提供休息的地方。

高亮说，交朋友比做生意更重要。一名曾去珠峰探险的中国女士就是他多年的朋友。当年，她在尼泊尔不幸受伤，是高亮把她送到医院，并将相关保险事宜处理妥当。“她很感激我，我们一直保持联系。她的老家安徽发生洪灾时，我也进行了捐助。我们亚洲人的思想其实很像，都主张与人为善。这是我读《论语》时获得的智慧，也是我的人生准则。”

“可以说，我生活中90%的时间都和中国有关，尼中文化交流已经渗透到我日常生活的方方面面。”高亮说。新冠肺炎疫情期间，他每天第一件事就是查看中国朋友的微信信息。大家有时会互发一些关于疫情的新闻，也会交流下各自近况。他还收到母校复旦大学寄来的祝福明信片，感受来自母校的关怀和温暖。

高亮和“瓶子孤儿院”的孩子们在一起。受访者供图

热衷公益的高亮，曾用回收的啤酒瓶建了一座“瓶子孤儿院”，收留了上百名无家可归的儿童。尼泊尔大地震时，孤儿院严重受损，一些中国志愿者赶来帮助修复，为孤儿院捐款，还送去很多文具。后来，在高亮张罗下，很多在尼工作的中国人会定期带着食物、衣服等，陪伴孤儿们过节。孩子们在中秋节能吃到中国朋友送来的月饼，春节时那里还会挂起红灯笼、中国结和小鞭炮，中国味儿很浓。每天早上，当第一缕阳光照进山谷，“瓶子屋”就映出五彩光芒，洒在失去亲人的孩子们身上。高亮说，如今自己的梦想是给孩子们提供更先进的教学设备和资源，让孩子们将来也能跨越喜马拉雅山，去另一边看更大的世界。

“熊猫书角”。受访者供图

高亮也努力让更多尼泊尔孩子了解中国。他协助中国驻尼使馆推进“熊猫书角”项目，向当地学校捐赠中国图书。不少光顾“熊猫书角”的学生希望能去中国看看，高亮便每年组织约700名学生来游学。“很多小朋友第一次出国就是去中国，我会安排他们和同龄的中国学生交流，增进了解。”高亮对记者说。2020年新冠肺炎疫情期间，很多学生画了以尼中合作抗疫为主题的图画，表达对中国援助的感激之情。

高亮还在加德满都大学开设选修课——“中国生意经”，介绍中国经济发展经验，并举行以“了解中国”为主题的高校巡回讲座，经常是座无虚席。“帮助年轻人了解中国，是我应当担负的一份使命。”高亮说。同时，他创办了尼中友好论坛和跨喜马拉雅发展中心并担任主席，搭建起尼中两国的民间交流平台，目前已组织了4次与“一带一路”相关的研讨会。他说，“一带一路”倡议对帮助尼泊尔脱贫贡献很多，计划未来通过这些平台更多地介绍中国的脱贫攻坚经验。

高亮也经常撰写学术文章，在许多国际事务上表达对中国的声援。2020年5月，他接连在3本刊物上撰文介绍中国抗击新冠肺炎疫情的经验。同年6月，他又发表评论，支持《香港国安法》的实施。文中称，尼泊尔有约3万人住在香港，香港的稳定将保障他们的安全与福祉。一些别有用心的西方人煽动香港暴动，是嫉妒中国经济长期稳定向好的表现。他还多次接受央视的采访，谈到了中美贸易摩擦及维护多边主义的重要性。他将一张受访照片设成自己的微信封面，画面上的字幕写着：“贸易战对谁都没有好处。”

尼泊尔有一首歌这样唱：“同一座喜马拉雅，我在左你在右。世界屋脊，是我们共同的骄傲。”中尼山水相连，人文交流与合作日益深化。高亮表示，在“一带一路”倡议推动下，尼中交流将得到进一步发展。他期待中国代表发展中国家发出更多的支持多边主义、支持合作共赢的声音。

来源：《环球人物》

(责编：艾雯、杨牧)