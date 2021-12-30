冯璐 陈佳莉

元朝辉与妻子阿妮塔及他们的儿子。受访者供图

2007年初秋，美丽的哈萨克斯坦姑娘阿妮塔走在中国古城西安的街头，吸引了不少路人的目光，在西安创业打拼的元朝辉就是其中一个。“只看到她一眼，就决定了一辈子。”他对这个大眼睛、鹅蛋脸的姑娘一见钟情，于是壮着胆子，上前索要阿妮塔的电话。

出于谨慎，阿妮塔给了假号。没想到几天后，她再次偶遇元朝辉，对方一脸认真地追问：“你的电话怎么打不通？”没办法，阿妮塔这次给了真的手机号。

元朝辉开始追求阿妮塔。每个周末，他都会陪着在西北大学留学的阿妮塔，搬几个大箱子跑邮局，把网购的中国日用品寄给她在哈萨克斯坦的亲朋好友。

然而，受限于物流条件，跨境物流通常耗时很久。“少则一个月，多则三五月，有时姑娘们买的裙子寄到时可能已经是冬天了。”阿妮塔对记者回忆道。

邮寄费也高。“那时阿妮塔常用我的淘宝账号买东西，再寄给家人。因为需要我垫钱，所以对高昂的运费深有感触，每公斤商品要七八十元。”元朝辉说。

不过，由于中国产品物美价廉，而哈萨克斯坦轻工业相对落后，找阿妮塔代购的朋友还是越来越多，她和元朝辉的交往也越来越频繁。两人的爱情之花在古城西安缓缓绽放。2013年，元朝辉鼓起勇气去哈萨克斯坦提亲。第二年，两人结为跨国伉俪。

此刻，“一带一路”倡议正开始引起积极反响。阿妮塔家乡电商的欠发达，让元朝辉这个中国女婿嗅到了商机，两人决定从事跨境电商。他们在社交网站上建了一个代购点，当地客户可以在网上提交购买需求，付一半定金，收到货时补齐另一半货款。为迎合当地人购物习惯，他们尝试着在哈萨克斯坦建了两个线下体验店，取名“丝路驿站”，让顾客通过实体店电脑上的照片选商品，随后在收银台下单、取货，这让越来越多的人产生信任感。

开业不久，体验店的营业额就已经超过1万元人民币，一些小批发商也开始从这里进货。“有一次，一个批发商一口气定了3万支牙刷，当时我们好开心。”提起最初从跨境电商尝到的甜头，元朝辉很兴奋。

2015年，中欧班列“长安号”开通，这是西安响应“一带一路”的建设项目。此前，由于通关和物流效率低下，货物不易顺利送达，夫妻俩多次赔偿客户。有了“长安号”，客户10天内就能收货。“好货不贵，快递还快。”阿妮塔夫妇借势发力，将代购小生意发展成遍及中亚、俄罗斯的“丝路城”跨境电商平台。

跨境电商通欧亚，造福丝路千万人。依托“长安号”，阿妮塔夫妇促成多家中国企业与哈萨克斯坦的合作事宜，成为“一带一路”的“民间使者”。6个海外仓、300余家中国供应商、2000余家丝路驿站……两人互为帮手，元朝辉拓宽国内采购渠道，阿妮塔则负责国外团队的管理和扩展，“丝路城”的规模迅速扩大至中亚多国及俄罗斯地区。

为了工作，阿妮塔夫妇每年3次往返于中哈之间，有3个月时间待在哈萨克斯坦。这令元朝辉感到欣慰——他兑现了当初“让妻子常回家看看”的愿望。2017年，两人的孩子出生，“丝路城”出口额也于同年超过900万美元。爱情与丝路电商事业完美并进。

创业的过程自然少不了忙碌操劳。业务最繁重时，阿妮塔曾一周内瘦了10斤，但艰辛的同时，也充满动力。在自家生意之外，她还是哈萨克斯坦工商联驻中国代表。处理日常事务之余，她想帮助更多家乡年轻人创业。于是，她在家乡开了一家创业咖啡厅，定期举行创业主题讲座，开展培训和咨询。不少青年企业家就是从这了解到中国自贸区相关政策，和中国伙伴做起了生意。元朝辉也在西安牵头搭建跨境电商双创孵化平台，培养了许多跨境电商人才。

为进一步推进跨境电商事业，夫妇俩2019年建立了面向俄语区国家消费者的电商购物平台——SRC Shop。卡米拉就是在这个平台上成功创业的一员。这个哈萨克斯坦姑娘只负责选品和推广，不用操心货源和物流，等货物卖掉后才需付进货款。像她这样通过SRC Shop“零成本创业”的中亚人已经超过600个。

阿妮塔夫妇给这些创业者提供海外仓、保价、运费折扣等福利，通过接入第三方跨境支付降低结算成本，同时引导创业者发展成网红直播带货博主，平台总销量一路暴增。哈萨克斯坦姑娘达娜在SRC Shop上为中国的卷发器和补光灯直播带货，月销量数千单，带动INS粉丝也增长至226万。还有一些会计、快递员也兼职加入电商带货大军，个人收入明显增长。

目前，SRC Shop拥有十三大类中国商品，用户数160余万，月均订单量60余万，已成为中亚地区颇具影响力的电商平台。整体来看，“丝路城”覆盖供货、资金、销售、海外仓储及物流全产业链，年销售额过亿。平台带动的丝路创业热潮，更是帮助一批中小企业商通丝路，让中亚民众切实感受到“一带一路”的力量。

“哈萨克斯坦人使用中国产品时，经常提出想到中国卖特产。作为哈萨克斯坦女婿，打造‘走出去、引进来’的大通道，其实也是我创业初期的构想。”元朝辉说。他身体力行，与哈萨克斯坦最大蜂蜜生产商签订进口协议，将绿色、无污染的蜂蜜引进中国。

2020年初新冠肺炎疫情在中国暴发时，阿妮塔夫妇正在哈萨克斯坦。他们从新闻中了解到疫情防控形势严峻，立刻组织当地员工筹措到1500套防护服、20万只医用口罩。他们克服货源紧张、口岸关闭等困难，经多方协调，将抗疫物资运抵西安。他们说，自己是跟随“一带一路”倡议不断推进，依托西安国际港务区“长安号”的大发展，才实现了事业的兴旺。元朝辉家乡有难，自当共克时艰，尽自己的一片心意。

彩凤双飞翼，流光照丝路。情，缘起丝路，家，安在丝路，事业，辉煌于丝路。阿妮塔夫妇的不期而遇和相互成就，构成了过去10多年他们各自人生的主线，也因此而获得2020首届“丝路友好使者”称号。“感谢我们能生活在这样一个伟大的时代。受惠于丝路政策的互联互通，我们爱情事业双丰收。未来希望与丝路沿线国家的交流从贸易交流提升到文化互通，希望‘长安号’开到哪里，我们就将业务做到哪里。也希望借助我们的力量，有更多年轻人参与到‘一带一路’的创业热潮中。”阿妮塔在颁奖现场说。

来源：《环球人物》

(责编：艾雯、杨牧)