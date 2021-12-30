隋坤

卡罗杰耶夫·基里尔·尤里耶维奇参加“2019年欧亚经济论坛生态分会”。受访者供图

卡罗杰耶夫·基里尔·尤里耶维奇是中国—白俄罗斯工业园开发股份有限公司（以下简称中白工业园）的第一副总经理，也是白俄罗斯的“中国通”。

中白工业园由中国国家主席习近平与白俄罗斯总统卢卡申科共同推动建立，是中白两国互惠共赢的结晶。它毗邻明斯克国际机场，从柏林到莫斯科的国际公路横穿其中，是中欧班列最重要的中转站之一，也是丝绸之路经济带中贯通欧亚的重要枢纽。基里尔作为首任副总经理，帮助园区完成了从0到1的建设，对园区有着非同一般的感情。“在我过生日时，我的女儿画了一幅画，把我、飞机、中白工业园和中国画在一起。”这幅画，让42岁的他感动落泪。

2010年3月24日，时任中国国家副主席习近平访问白俄罗斯。卢卡申科向习近平表示，白俄罗斯可以成为中国企业进军欧洲市场的跳板。白俄罗斯前驻华大使鲁德回忆：“中国领导人听取了白俄罗斯的意见后，提议创建一个工业园区。”

很快，中白工业园建设的准备工作落在了正在白俄罗斯经济部工作的基里尔肩上。当年9月，他来到位于苏州的中新工业园“取经”。说起那段往事，他兴致勃勃：“苏州从上世纪90年代就做好了工业园区建设的规划。他们先建基础设施，再招商引资。这种模式对于我们是种启发。”他在苏州见到了“一站式服务中心”，企业办手续可以一步到位，不必再四处找政府部门。这也为日后中白工业园的建设提供了值得借鉴的经验。

回国后，基里尔协助卢卡申科起草了多道关于中白工业园的总统令。2011年9月18日，中白两国签约，工业园正式立项开发。2014年，园区开始动工。基里尔回忆：“当时那里还是原始森林和沼泽地，没公路、没暖气，什么都没有。我们有的只是100万美元（1美元约合6.5元人民币）的注册资金和一个从经济部划拨的小办公室，连柴油发电机都是从别处运来的。”那时候，基里尔“很难向首批入驻企业展示宏伟前景”。

2015年5月，国家主席习近平再次访问白俄罗斯。“将中白工业园项目打造成丝绸之路经济带上的明珠和双方互利合作的典范”，成为两国元首的共同心愿。基里尔记得很清楚，当时园区工作人员“简单地铺设了一些草路”，迎接两国元首的视察。此后，园区建设加速了，“迅速引进了酒店、仓储中心等项目，大家对未来充满信心”。

基里尔见证了园区从一片森林“建设成为四通八达、灯火通明的‘水泥森林’”。截至去年年底，园区已经吸引近70家企业入驻，涉及综合物流、电信、机械制造、生物医药等多个领域。如今，中白工业园的投资总额已经达到6.1亿美元，并创造了1100个工作岗位。不久前，园区举行了云开放日活动。基里尔的中国朋友们远程领略了它的现代化风采：无人车行驶在道路上进行测试，车上搭载着入驻园区的企业研发的5G车路协同技术、实时动态定位技术、毫米波雷达等。一个科技创新中心也已经在去年年底建成，并投入运营。

但让基里尔自豪的并不仅仅是这些经济成就，还有园区建设带来的民心相亲的效果。他告诉《环球人物》记者：“起初，不少当地居民对这个项目表示反对，认为工业园建设会带来污染。”于是。他向当地媒体介绍中白工业园的环保措施与经济价值，还组织当地记者到中国实地考察。记者们从中国拍回的现代化工业园区场景在当地电视台不断播放，居民们逐渐接受了园区，反对声越来越少，项目终于顺利运转起来。

新的问题随之而来——有居民抱怨噪音污染，也有居民反映重型车辆破坏了道路。基里尔找到相关企业交涉，不断协调解决问题。慢慢地，居民们看到了建设的具体成果，真正改变了态度。“不少人主动向别人介绍园区，选择来园区工作。越来越多的白俄罗斯人在园区看到了现代化的中国。”基里尔说。

因为工作原因，基里尔到过北京、哈尔滨、乌鲁木齐等很多中国城市。在他看来，中国是个“将古老传统与高新技术结合得独一无二的国家”。比如，北京有许多高楼大厦，“但你依然能在某个转角处看到古老的建筑。现代与传统融合得那样完美”。现代技术带来的生活便利也让他感到兴奋。“两年前我到北京，在一个市场看到一位摆摊的老太太通过二维码收款。要知道，白俄罗斯还没有电子支付技术，它在中国却如此普及。”而他最难忘的还是“中国速度”。“我常常去北京，总是住在白俄罗斯驻华大使馆附近的一家酒店。每次我去那儿，总会在周围发现新的饭店与超市。在苏州，我目睹了某块地皮半年内从荒地变成了住宅区。”

记者视频采访基里尔那天，明斯克正下大雪。但说起中国，基里尔脸上洋溢着春天般的热情。他说：“新冠肺炎疫情刚发生时，我们第一时间组织了救援物资，帮助中国渡过难关。这些物资后来经政府协调，用军机运到了中国。”如今，入驻中白工业园的企业研发的智能测温机器人，已经应用于当地的疫情防控，正是两国人民携手共抗疫情的生动写照。

不久前，在2020首届“丝路友好使者”盛典上，基里尔以“为中白工业园穿针引线的见证者”的身份当选。主办方评价：“他用自己的真情打动了14亿人民，是一位真正的‘丝路友好使者’！”他在受访中谈到了对“一带一路”倡议的看法：“它是中国追求和平与可持续发展理念的体现。中国乐于同他国分享自己的成就、建立新的伙伴关系，这些都是非常有价值的理念。”

来源：《环球人物》

(责编：艾雯、杨牧)