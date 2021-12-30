冯璐

沙巴兹·阿里（右一）。受访者供图

【人物简介】

沙巴兹·阿里，1987年出生于巴基斯坦萨戈达，2020年6月取得山东大学临床医学院外科学博士学位，现为青岛滨海学院南亚校区副校长，法国史特拉斯堡机器人外科研究员、中国济南梅奥国际诊所培训中心主任、中巴“健康走廊”项目创始人兼首席执行官。2020年获评“丝路友好使者”称号。

来自巴基斯坦的沙巴兹·阿里博士身材高大，笑容憨厚，乍一看有几分山东大汉的儒雅范儿。他在山东学习生活了14年，是山东大学医学院毕业的外科学博士。为联络中巴两国医学机构的合作事宜，他前几年常奔波于中巴两地，去年博士毕业回到祖国后，他依然通过社交媒体与母校保持联系，还与中国国际文化交流中心一起开发中巴“健康走廊”项目。在他看来，山东人热情、淳朴，善良，跟自己为人处世的信条很合拍，“人生价值在于爱和奉献。成功的定义无关于银行账户上冰冷的数字，而是为多少人带来了积极的影响”。

沙巴兹和山东的缘分始于2006年。那年沙巴兹高中毕业，父亲建议他去中国的山东大学留学：“中国是巴基斯坦最好的朋友，去中国学医非常流行。”

那时，沙巴兹对中国并不熟悉，还以为所有中国人都会少林功夫。刚到中国时，他在机场用英语问一位男士：“下班飞机何时降落？”对方答：“请说中文。”那位男士教了沙巴兹“吃饭”和“谢谢”两个词，还建议沙巴兹尽快“学会更多中文”。

在山东大学，沙巴兹开始苦学中文，仅用半年时间就能用中文与人交流。很快，他和同学发起了一个教育慈善项目，周末教来自山东偏远地区的学生英文，还捐书给这些孩子。沙巴兹说：“学生们见到‘洋外教’总是很兴奋。有一次我去泰山小学授课，孩子们聚在操场上，升国旗、奏国歌。我让孩子们在纸上写下自己的愿望。攥着一沓载满愿望的纸，我由衷地感到开心。通过上课，我帮他们找到一条实现梦想的道路，祝愿这些孩子将来能进入名校学习。活动结束后，学生还教我打鼓、踢毽子，这是我永生难忘的经历。”

沙巴兹曾用自己的医学知识，在从北京飞往巴黎的航班上救助过一个中国女孩。当时，这个女孩浑身发抖，出现严重呕吐、血压和体温过低症状，沙巴兹放了一个氧气面罩帮助她呼吸，用毯子包着装上热水的瓶子，温暖她的手掌和额头，然后监测她的体温、血压和脉搏。经过专业救护，女孩慢慢恢复正常。“机组人员集体给我鼓掌，这是我一生中最美好的一天，我为能拯救一个人的生命而感到自豪。第二天，我才知道这个女孩叫李璇，她对我说：‘救人一命，胜造七级浮屠’。医生是个崇高的职业，救死扶伤不分国界，我为我的职业感到骄傲。”

沙巴兹从小就有个梦想，希望能为偏远地区那些付不起昂贵治疗费的人们做点什么。他的导师牛军教授鼓励他安心学习，“一切都会水到渠成”。2013年秋天，习近平主席提出“一带一路”倡议。当时正在山东大学攻读硕士的沙巴兹有了更具体的思路。他想促成 “一带一路”沿线国家尤其是中巴建设“健康走廊”，由医院、医学院、中医和中草药研究中心、药店、护理机构、“一带一路”医疗队等组成，通过远程医疗、大数据和人工智能相连接，共享医学发展成果。

沙巴兹·阿里博士积极促进中巴医学机构的交流，还担任中巴职业教育项目负责人。他促成了巴内外科医师学院20名代表赴华参加“一带一路”国际医学教育联盟成立大会，陪同巴方前往北京阜外医院签署合作备忘录。该学院还在山东济南建立了培训中心，并与潍坊市人民医院签订了建立腹腔镜手术培训中心的合作备忘录。他也陪同中国医科大学代表访巴，推动该校与巴基斯坦爱德华国王医科大学结为姐妹院校。沙巴兹还积极在国际学术会议上发表演讲，呼吁“一带一路”沿线国家开展医学合作。2017年12月，他在香港大学医学院一个全球专业会议上发表以“健康走廊”为主题的演讲，受到许多业内知名人士的认可。

目前，这一“健康走廊”正处于发展中期，已有不少院校和机构建立初步合作关系。在沙巴兹的推动下，“一带一路”国际医学教育联盟在位于沈阳的中国医科大学组建成立，已有来自25个国家的49个国际机构加入。2019年9月，中巴药品安全联合实验室在西安交大揭牌。同年，他还在 “一带一路”热带医学联盟年会上就“健康走廊”面临的挑战提出建议。

在推动中巴医学交流合作的过程中，沙巴兹游历中国的大江南北。从初到中国的2006年开始，他目睹了中国人生活发生的巨大变化，平房变成了楼房，然后又变成了摩天大楼，这种巨变为他带来源源不断的写作灵感。他经常在巴基斯坦和中国的媒体上发表文章，分享自己在中国的学习生活见闻与思考。

去年新冠肺炎疫情暴发后，身在巴基斯坦的沙巴兹时刻通过新闻关注中国抗疫，并在《中国日报》上发文盛赞中国抗疫工作——火神山医院像变魔术一样建起来，工厂加班加点生产防护用品，在线教育平台向学生提供免费在线课程……文章最后总结：“中国是一个负责任和敬业的国家，这值得世界各国学习。通过勤奋、奉献、团结，我们就能做到不可能的事。”与此同时，沙巴兹积极参加“一带一路”国际医学教育联盟、“中巴经贸热线云沙龙——共建健康走廊”等线上会议，并帮助巴基斯坦学生参加“一带一路”中医线上培训，推动中医在巴的传播和发展。目前，中巴医学界在中草药领域的合作已经启动。

“自2001年以来，有近2万名巴基斯坦学生在中国获得医学学士学位，他们对这些合作感到非常兴奋，也都希望两国有更多合作，尤其是‘健康走廊’方面的合作。”沙巴兹说。他本人则希望，在中巴建交70周年之际，建立中巴医生联盟，在巴基斯坦的贫困地区建立设备先进的“一带一路”医院，并通过流动医院、远程医疗等方式让它与“健康走廊”相连接。

正如巴基斯坦驻华使馆公使艾哈迈德·法入克所评价，共建中巴“健康走廊”让两国在医疗健康领域的交流、联系更紧密，它的作用是积极的、观点是前沿的，是引领其他国家和地区医卫发展的典范，也是激发未来无限可能的源泉。

来源：《环球人物》

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