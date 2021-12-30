冯璐

穆罕默德·贾韦德·阿夫里迪。受访者供图

5月来临，巴基斯坦一天比一天热了，不少当地人准备买空调，首选是海尔产品。这一方面在于海尔在当地深耕20年树立的好口碑，连巴基斯坦总理府邸安装的都是海尔空调；另一方面则源于海尔支持风靡巴基斯坦的板球运动，使得海尔品牌在当地民众中“圈粉”无数。

而所有这一切，都不能不提到一名巴基斯坦小伙子：穆罕默德·贾韦德·阿夫里迪。和很多当地年轻人一样，贾韦德是板球迷。他2005年加入海尔巴基斯坦任营销经理，3年后被提拔为海尔巴基斯坦&鲁巴的CEO。他还创办了职业板球队“白沙瓦Zalmi”并担任执行主席，“东家”海尔巴基斯坦是赞助商之一。

“在巴基斯坦，板球就像一种信仰。我们巴基斯坦人对板球的激情不能用言语解释。而海尔和板球有共通之处——它们都是用伟大精神打造出来的，同时也都需要社交，与人建立关联。”贾韦德受访时说。

2009年3月，巴基斯坦旁遮普省发生恐怖袭击，造成包括正在当地参加比赛的斯里兰卡板球队队员在内的人员伤亡。这令板球运动蒙上阴影，停办了好几年。贾韦德说服“东家”施以援手，出资支持陷入低谷的巴基斯坦板球超级联赛，使其得以重启。与此同时，海尔与巴基斯坦人的情感距离也逐渐被拉近了。

在贾韦德的策划下，中国国货品牌与巴基斯坦国球有机融合在一起。“白沙瓦Zalmi”的比赛队服多次出现海尔Logo，板球比赛在电视台播出时，海尔广告也会适时出现。板球与海尔元素结合的广告画面，甚至还出现在伦敦街头上百辆双层巴士车身上。

就这样，板球成了海尔与消费者互动的介质。贾韦德说：“我做过‘你为什么购买海尔’的调研，很多人说是因为这个品牌赞助板球比赛，支持慈善事业。由此可见，重要的不是卖产品，而是建立社会关系和情感关联，这也是海尔巴基斯坦发展的秘诀之一。”

自2016年起，海尔品牌已连续5年问鼎巴基斯坦当地家电市场，其中冰箱、空调、洗衣机、冷柜品类已达市场份额第一。巴基斯坦的餐馆、大学、医院、政府办公室，到处都能看到海尔产品。“品类最全、价值最大、价格最高、服务最好、技术最先进”是巴基斯坦渠道商对海尔产品的评价。

这一成就并非一蹴而就。2001年，贾韦德还在上学时，曾被告知中国是缺乏原创的“世界工厂”，中国产品在巴基斯坦尚未建立起认知度。这一年，海尔刚刚进入巴基斯坦，很多业务“摸着石头过河”，销路还未打开。2005年，从伦敦政治经济学院国际管理系毕业的贾韦德背负家族使命，来到海尔工作。此前，他父亲经营的家族企业——鲁巴集团与海尔合作建立海尔巴基斯坦工业园，随后又于2006年共同出资成立海尔—鲁巴经济区。这是中国在境外正式挂牌的首个经贸合作区；海尔巴基斯坦工业园就位于经济区内。

“我父亲是一个很有远见的人，教会我无限创业精神，而这一点也体现在海尔文化中——中国人喜欢做长远打算，我们也是。”贾韦德说。

实践证明，鲁巴集团与海尔的合作是双赢——集团进一步壮大，也助力海尔成了巴基斯坦最受欢迎的外资家电品牌，而贾韦德见证、参与并推动了这一过程。“刚进入海尔时，我分析和研究巴基斯坦中产阶级的需求，发现海尔有很大的市场潜力。”贾韦德说。他据此制定很多发展策略，促进海尔产品融入当地人的生活。比如针对巴基斯坦电力系统薄弱、空气污染严重的情况，开发出空净合一和带蓄电池的空调；与当地政府合作，针对巴基斯坦学生需求开发笔记本电脑，潜移默化地改变他们的学习方式。贾韦德对此十分自豪：“学生是我们的未来，他们对中国产品品质的看法，显然将促进巴中友谊的长远发展。”

作为CEO，贾韦德的管理风格是平等、尊重、包容，让每一个个体都像老板一样工作。对于来自不同种族、文化背景的员工，他尽量设身处地为对方着想，把自己定位为部门负责人的“教练”，单独和某个部门负责人开会，对工作提出意见，然后让这些负责人全权进行下一步工作。这种“人单合一”的管理模式令他们有更多主人翁意识，更乐意支持贾韦德的提议。

在市场拓展上雄心勃勃，在内部管理上亲和谦卑，贾韦德打造了巴中商业合作的经典范本。与此同时，他还是拥有200多万Facebook粉丝和100万Twitter粉丝的“网红”，时不时会将海尔新品和服务通过社交媒体告知公众。贾韦德本人也和海尔实现了共同成长。“刚来时我还是单身，两个月后就结婚了，现在有三个孩子，大女儿9岁，两个儿子一个7岁，一个3岁。”

随着“一带一路”倡议的提出和中巴经济走廊的推进，贾韦德希望能进一步扩大和中方的合作。中巴经济走廊位于丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路交会处，是“一带一路”倡议的标志性项目；而海尔—鲁巴经济区就位于中巴经济走廊内。“中巴经济走廊是一座金矿，前方仍有很长的路。”贾韦德说。他希望两国能有更多学生互相访问，还建议中巴合作培养更多技术人才，为家电行业的技术引领和“一带一路”深化合作做出贡献。

贾韦德在促进巴中合作方面的贡献得到了两国政府的认可。2016年，他被巴基斯坦政府授予“年度最佳商人”称号。在海尔进入巴基斯坦20周年到来之际，他又被中国国际文化交流中心评为2020首届“丝路友好使者”。海尔集团海外电器产业有限公司副总裁张庆福在北京代替贾韦德领奖时说：“贾韦德的获奖是对全体海尔人的激励，我们会继续践行‘使者’使命，为‘一带一路’沿线国家做出更多贡献。”

来源：《环球人物》

(责编：艾雯、杨牧)