冯璐

马里亚诺·穆索。受访者供图

【人物简介】

马里亚诺·穆索，1975年出生，毕业于科尔多瓦国立大学社会传播系，2017年以来担任阿根廷孔拉水电站联营体公共关系经理。他是中阿合作的孔拉水电站联营体公关经理，总是冲到舆论最前线，打破“中国剥夺阿根廷人工作”谣言。

在阿根廷南端的巴塔哥尼亚地区，常年寒风刺骨，风速经常超过每小时100公里。但这里的水力资源却很丰富，莫雷诺冰川为圣克鲁斯河提供了充沛的水源。就在冰川下游，矗立着中国葛洲坝集团与阿根廷企业合作建设的孔拉水电站（孔多克里夫和拉巴朗科萨两座水电站的合称）。这是世界最南端的大型水电站，也是阿根廷最大的在建项目。建成后，它可以提升阿根廷全国电力供应6.5%，满足约150万户家庭的日常用电需求，助力阿根廷实现电力自给自足的“百年梦想”。

LB水电站厂房施工。受访者供图

让圣克鲁斯河的河水为国家发展提供能源，是几代阿根廷人为之努力的梦想。但万事开头难。这个项目自2014年签约后，就成为媒体关注的焦点，既受到欢迎，也遭遇质疑甚至反对——从“对环境产生不利影响”到“中阿雇员比例不合理”，各种声音不绝于耳。

应对这些批评指责的压力落到了42岁的马里亚诺·穆索身上。他长期从事组织管理和沟通工作，为人温和、个性从容。2017年担任水电站联营体的公共关系经理以来，他经常潜心研究各类资料，针对当地社会的疑虑主动发布具体精准的数据和严密专业的评估结果，做出有说服力的回应。

项目招标初期，穆索就遇到了工作中最棘手的困难——当地部分媒体出于政治偏见，指责孔拉水电站对环境有负面影响，会损坏生物多样性。其实，项目所在的圣克鲁斯省政府已组织过专家进行专项研究，结果表明并无所谓环境负面影响，但很多环保组织依然强烈反对。

于是，联营体多次参与听证会，提交各项调查报告，以驳斥环境组织的不实言论，而穆索将具有政府公信力的调查报告公之于众，向媒体充分展示项目优点、设计初衷和环境责任，并确认如何避免、减轻或补救可能产生的问题。这逐渐转变了不少媒体的成见，他们对政府的调查报告内容加以广泛报道，针对项目进展的媒体日常沟通机制也得以建立。对少数仍继续反对项目的组织，穆索也继续保持对话，与其开展长期交流。

LB水电站厂房砼浇筑。受访者供图

为反驳“中国剥夺阿根廷人工作”的不实指责，争取阿根廷民众的支持，穆索主动公布了孔拉水电站在建设过程中创造的就业数据：自2015年以来，孔拉水电站已创造2300个直接工作和6000个间接工作岗位。到2021年底，该项目将达生产高峰，预计总共会产生约5000个直接就业机会和15000个间接就业机会。

“联营体是否满足了圣省第3141号法律对于当地工人占70%以上的要求？”有媒体进一步质问。

“圣省和外省的用工比例现为89％：11％。”穆索熟练而明确地回答。

周围的同事都说，穆索总能如及时雨般打破各种谣言，消除误解，让项目运转得更加顺畅。

除了“灭火”，穆索还在联营体官网、领英、推特等平台注册、运营官方账号，进行宣传和信息共享、合作交流，维护项目的公共形象。“项目的完成和投入运营将为清洁能源的生产创造增长新机会，这将使圣克鲁斯省获得特许权使用费，也将成为开发灌溉项目的基础，用于大面积土地的农业开发。旅游项目也迎来大好机会。”一提到孔拉水电站带来的效益，穆索如数家珍。在他的积极协调下，《令人惊叹的中阿—孔多克里夫和拉巴朗科萨大坝》电视纪录片得以顺利拍摄，并于2019年10月作为庆祝中华人民共和国成立70周年的专题片内容播出。

前中国驻阿根廷大使杨万明到项目现场巡查。受访者供图

在穆索的努力下，如今，多数当地民众对孔拉水电站项目赞赏有加。在新冠肺炎疫情期间，水电站施工项目依然没有停工，穆索在其中“客串”了疫情监督协调员的角色。孔拉水电站项目为封闭式营地，平时严控人员车辆进出。为保证“零感染”，穆索积极和当地医疗机构协调员工入场前的核酸检测，并向员工即时发布防疫信息。他还同当地卫生部门沟通，促成联营体先后多次捐赠防疫物资；与此同时，穆索联系当地医院，同中国的防疫专家召开视频会，分享中国医生的抗疫经验。

从冲到舆论最前线，到新冠肺炎疫情时挺身而出，穆索既是真相的捍卫者，也是丝路基石的守护者。对于自己做出的贡献，穆索认为，这主要来源于对中阿合作项目的认可和热爱，以及对于职业承诺的坚守。“中国‘一带一路’倡议对沿线国家的最大帮助就是促进了海外基建项目的建设与实施，造福当地民生，我深感‘一带一路’倡议给阿根廷带来的巨大机遇，希望以专业和负责的精神，守护孔拉水电站项目的顺利运营。毕竟，我代表着企业的声誉，也代表着数以千计信任我们的员工。”

2020年，穆索被评为“丝路友好使者”。他在颁奖典礼上通过远程视频表示，未来希望在大坝建立两个培训中心，并配备相应材料和设施，拓展员工的技术知识，从而使员工获得个人成长，可以在项目结束后有能力承担不同的工作。

在穆索看来，孔拉水电站项目推动了阿中战略伙伴关系发展。“在世界最南端，锲而不舍坚守承诺的精神，一直鼓舞着我积极应对，消除一切不实攻击，守护着我们共同的梦想。”

来源：《环球人物》

(责编：艾雯、杨牧)