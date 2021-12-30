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孟中友谊八桥顺利合龙

2021年12月30日18:01 | 来源：新华网
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　　新华网达卡12月30日电（记者刘春涛）由中国政府援助、中国企业建设的援孟加拉国孟中友谊八桥项目主桥合龙工作28日正式完成。主桥顺利合龙也标志着项目水上主体工程全部完成，正式步入施工竣工倒计时阶段，项目有望2022年上半年完工。

　　孟中友谊八桥是我国援助孟加拉国的第八座桥梁工程，由我国商务部组织实施，项目管理方为中铁大桥勘测设计院集团有限公司，承建方为中铁建十七局集团有限公司。

　　孟加拉国是南亚地区首个与我国签署政府间共建“一带一路”合作文件的国家、是“一带一路”建设的积极参与者。孟中友谊八桥项目是孟加拉国西南部的重要交通枢纽项目，建成后将极大改善当地陆路交通、促进区域互联互通。随着孟中友谊八桥项目建设完工，库尔纳专区和巴里萨尔专区将实现陆路交通连接，给当地居民出行带来极大便利，带动孟加拉国南部的农业、工业、水产渔业以及旅游业等各行业更好地发展。

　　上世纪80年代以来，中国已为孟加拉国援建完成了七座孟中友谊桥，改善了该国交通状况，促进区域互联互通，为促进当地社会经济发展起到了积极作用，受到孟加拉国政府和民众的称赞。

(责编：崔译戈、杨牧)

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