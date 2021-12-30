新华社开罗12月30日电 综述：在埃中企克服多重困难积极推进“一带一路”项目

新华社记者闫婧

今年以来，大宗商品价格涨势迅猛，海运运力紧张、运费暴涨，再加上疫情影响持续、管理成本陡增，不少中资企业在海外的基础设施建设运营及施工单位面临经济效益、管理难度的双重考验。面对困难，在埃及的中企始终把基础设施“硬联通”作为工作方向，持续推进多个“一带一路”项目，取得突破性进展。

在埃及伊斯梅利亚省，由中企承建的苏伊士运河新建法尔达内铁路大桥11月16日成功进行首次转桥对接测试，各项技术指标均满足设计要求，标志着大桥主体结构顺利完工。该桥跨越苏伊士运河，两端分别连接亚非大陆，在埃及“一带一路”项目建设中具有重要意义，对埃及苏伊士运河经济带建设也至关重要。

该项目由蜀道集团下属四川路桥和成都建筑材料工业设计研究院有限公司组成的联合体承建。据四川路桥方项目负责人苟勇介绍，新桥建成后，将成为世界跨径最大和承载最大的双线铁路平转开启桥梁。

苟勇说，为保证工程进度，在苏伊士运河新建铁路桥项目高峰期，中方人员和近200名埃及员工均在施工驻地封闭工作，日常工作需要克服诸多难题。为此，集团通过多种形式解决海外一线员工后顾之忧。由于疫情原因，项目较合同工期延后，但业主对中国企业在疫情中坚守的高质量履约精神高度认可。目前工程正稳步推进，已进入最后攻坚阶段。

在埃及第二大城市亚历山大以东30公里的阿布基尔港内，由中国港湾工程有限责任公司承建的阿布基尔集装箱码头项目建设如火如荼。记者在现场看到，面对项目体量大、疫情防控难等多重压力，项目部已相继在疏浚吹填、地勘施工、设计优化等多个分项工程中取得实质性突破。

码头项目今年3月启动时正值全球大宗商品价格猛涨，钢材等主要建筑材料市场行情波动巨大。中国港湾埃及公司负责人董晓伟说，面对不利局面，项目部创新思维，一是从成本端出发，强化全球询价和压价力度，优化采购工作降低成本，同时进一步优化采购方案，主动与业主对接共商应对之策；二是从时间上着手，将大宗采购日程推后，等待材料降价，同时提前预判风险，密切跟踪价格波动，采用少量分批采购的方式缓冲风险。

由中国化学工程第十六建设有限公司承建的埃及沙姆沙伊赫“城市之星”大型综合体项目今年顺利上马，预计2023年6月前将完成一期工程内两家酒店共计800间客房、690套公寓的内部装修，该项目中材料成本占到总成本的70%，且有大量室内装饰材料、家具需要从中国海运至埃及。

“今年以来，国际海运运力空前紧张、运费暴涨等问题成为项目向前迈进的障碍，海运成本占项目总成本的比例已经从5%提高至15%左右。由于运费上涨过快，我们寻找法律依据，本着履约精神，积极与业主开展对话，逐步取得项目业主的充分理解。”项目经理朱永龙告诉记者。

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