人民网东京12月30日电 （李沐航、吴颖）2021年接近尾声，2022年迈入在即，日本各地的新年气氛已渐浓郁。据统计，29日，日本全国新冠肺炎单日新增确诊病例为518例，死亡4例。对于在日华侨华人以及留学生群体而言，日本疫情虽然略有好转，但回国与家人团聚仍显困难。在新年到来之际，人民网采访了部分当地华侨华人以及留学生，了解他们如何送走2021年，迎接2022年。

12月30日，日本东京千代田区商业写字楼前摆放着一对新年装饰“门松”，街区新年气氛渐浓。人民网 吴颖摄

12月30日，日本东京一家超市内摆设迎新春促销广告牌。临近新年，日本东京市民购置年货准备迎接新年。人民网 吴颖摄

中国留日同学总会：对2022年充满期待

中国留日同学总会会长汪先恩。受访者供图

中国留日同学总会会长汪先恩对2022年的到来充满期待。他表示，2021年，中国留日同学总会通过和中日多方共同努力，积极投入到与疫情相关的各项支援活动中。虽然疫情暂时阻隔了往来互动，但他期待2022年留日同学总会能够从不同角度为推动中日人文交流继续贡献力量。“2022年，北京即将召开冬季奥林匹克运动会，中国留日同学总会一定会在日本全力为中国加油，庆祝这极具历史意义的一刻”。汪先恩感叹：“北京作为首个举办夏季及冬季奧运会的城市，成为名副其实的‘双奥之城’。我为中国有如此的成就深感光荣并热盼2022年北京冬奥会的召开。”

在日留学生：学业与生活都要精彩

在日留学生梅鑫与家人视频，准备共同迎接2022年。受访者供图

来自浙江省杭州市的梅鑫，在日本留学已进入第三个年头。23岁的他赴日留学不久即经历了疫情，学习和生活均受到不同程度的影响。对于今年仍无法回国，梅鑫显出些许落寞和无奈，但是他仍对未来充满希望。他表示，虽然受疫情影响，近期仍不能回国探亲，但是会通过网络与家人共同跨年，家人知道他在海外一切安好也能放下不少惦念。梅鑫打算利用寒假时间多看看专业书籍和上网查询相关资料。日本新年假期期间，他会多和同学进行交流，并加强实操能力，让自身更快地成长。谈到新年的愿望，梅鑫希望2022年全球疫情能够尽早得到控制，早日与家人团聚。

在日华人白领：望明年可以回国探望家人

一位在日本企业工作多年的华人白领表示，自己高中毕业后就来到日本上学，上学的时候能够利用寒暑假回国与家人团聚，在家度新年和过春节。上班后由于日本公司没有春节假期，因此每年借助新年假期回国探亲就变得更为重要。中国人十分重视阖家团圆，现在疫情下自己无法和家人团聚，肯定会有失落和思乡，希望明年疫情可以在全世界范围内好转，这样就可以回家看望父母，问候亲朋好友了。

辞旧迎新，新年承载了在日华侨华人的乡愁和美好寄望。当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，暂时的分离，是为了平安幸福的新年，更是为了疫情真正退散时与亲人们更好地团聚。

(责编：徐祥丽、吴成良)