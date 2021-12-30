12月30日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访。

王毅表示，党的十九届六中全会全面总结了党百年奋斗重大成就，提炼出了十大历史经验，每一条都对外交工作具有重要指导意义。

坚持党的领导是中国外交的根本遵循。当今世界，中国的良政善治得到越来越多的认同和好评，其根本原因在于有党的集中统一领导。同样，党的领导也是中国外交的最大政治优势，是我们开展中国特色大国外交的根基所在，是我们取得一切成就的制度保障。

坚持人民至上是中国外交的力量源泉。中国外交只有扎根人民，才能真正立于不败之地、获得前进动力。中国外交将始终保持人民外交本色，既维护好中国人民的利益，积极践行外交为民理念，也深化与各国人民的友谊与合作，促进世界人民大团结。

坚持胸怀天下是中国外交的初心所系。中国共产党既为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，也为人类谋进步、为世界谋大同。这一初心使命从建党之日起就写在我们的旗帜上。中国外交将胸怀国内国际两个大局，同各国一道努力构建人类命运共同体。

坚持独立自主是中国外交的优秀传统。不论国际风云如何变幻，我们都将坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚定走和平发展的道路。同时，我们也将坚定支持各国尤其是发展中国家捍卫自身主权独立，坚定支持各国探索符合本国国情的发展道路。

坚持敢于斗争是中国外交的鲜明品格。中国外交是在反侵略、反封锁、反制裁、反干预的斗争中一路成长壮大的，有着不畏强暴、不惧艰险的民族气节，有着维护国家利益、维护公平正义的优良传统。在民族复兴的新征程上，我们仍将坚决反对一切强权霸凌行径，自觉承担起维护和平、促进发展的国际责任。

今年是中国共产党的百年华诞，170多个国家的600多个政党和政治组织发来了贺电。我同各国外长政要们接触时，他们的第一句话往往是祝贺中国共产党百年华诞。在对外交往中，我们深切感到，国际社会更加关注中国共产党、聚焦中国共产党、认同中国共产党。外交战线也积极主动开展工作，在世界上为党立名，为党正名，为党扬名。例如，我们开展了“100天讲述中国共产党对外交往100个故事”活动，国内外累计阅读播放展示的次数超过10亿。我们邀请各国驻华外交官和国际主流媒体分别赴延安、嘉兴等红色纪念地，香山革命纪念馆，中国共产党历史展览馆参访，帮助国际人士走近百年大党，解码红色基因。许多外国人士，包括曾经抱有偏见的西方人士都纷纷表示，通过实地实景的参访，对中国、对中国共产党有了焕然一新的了解，对中国共产党领导中国人民取得的伟大成就感到由衷钦佩，真诚希望更多了解中国共产党的成功秘诀。今后，我们将继续向世界各国展现真实、立体、全面的中国形象，争取国际社会对中国制度、中国道路、中国理念有更多的理解，更深的认知。（记者刘华、杨依军）

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