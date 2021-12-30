12月30日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，应询介绍了今年国际多边舞台上的四场交锋。

王毅表示，这个世界上仍有一些势力总以为自己高人一等，总想把自己的意志强加于人，他们动辄搬出规则、人权、民主等冠冕堂皇的理由，对中国和很多发展中国家进行抹黑和围堵。对此，我们不能妥协，不能退却，而要迎面而上，针锋相对，和大多数国家一起，捍卫公平正义，维护人间正道。

第一场是真假多边主义的交锋。个别国家嘴上高喊多边主义，行动上却拉帮结派搞“小圈子”，企图把世界重新带回冷战对抗。对此，我们旗帜鲜明地提出，各国都应维护和践行真正的多边主义，强调世界上只有一个体系，那就是以联合国为核心的国际体系，各国都应坚决维护联合国的权威和地位，共同反对分裂对抗，共同抵制零和博弈，不断推进国际关系的民主化。中国的这一立场，得到了世界大多数国家的认可和支持。

第二场是真假规则的交锋。少数国家标榜所谓“基于规则的秩序”，却不愿接受规则应当基于公认的国际法，实际上是想把自己同盟友的“家规帮规”强加给国际社会。对此，我们在联合国等多边场合反复强调，世界上只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。中国发出的响亮声音，揭露了个别国家假规则之名、行霸权之实的用心，维护了国际秩序的稳定。

第三场是真假人权的交锋。以美国为首的一些国家自己人权问题成堆，却长期把人权当作干涉别国内政的工具，不断对中国和发展中国家指手画脚，攻击抹黑。对此，我们一方面激浊扬清，积极宣介中国的人权观和人权发展成就；另一方面坚决反击，让“人权卫道士”的虚伪面目大白于天下。公道自在人心。今年在人权理事会和联合国大会，我们连续四次以压倒性优势挫败反华提案，在联合国形成近百国支持中国正当立场、反对借人权问题干涉中国内政的强大声势。

第四场是真假民主的交锋。针对美国举办所谓“民主峰会”，炮制“民主对抗威权”的伪命题，我们坚持弘扬全人类共同价值，发布《美国民主情况》报告，在双边以及多边场合推动民主标准和民主实践的大讨论，使美国自身民主存在的种种悖论和弊端暴露于世，引发国际社会对美国意图的广泛质疑。这场所谓“民主峰会”不得不草草收场，成为没有共识，没有成果，也没有前途的“三无产品”。这一事实也再次说明，民主是人类拥有的共同价值，任何国家都没有资格当“教师爷”。民主是真是假，是好是坏，只有各国人民才有权评判。（记者刘华、杨依军）

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