12月30日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访。

王毅表示，中俄都是具有世界影响的大国，双方加强战略协作与务实合作，具有全球意义，作用不可替代。

今年双方隆重纪念《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，习近平主席和普京总统正式宣布条约延期并赋予其新的时代内涵。一年来，中俄元首保持密切战略沟通，一个多月后还将共赴“冬奥之约”。中俄关系在两国元首共同引领下，愈加成熟、稳定、坚韧，焕发着勃勃生机。

我们为全球抗疫作出“中俄表率”。双方始终守望相助，在疫苗研发生产和对外提供方面走在世界前列，共同反对疫情和病毒溯源污名化、政治化，引领国际社会沿着正确方向团结抗疫。

我们为世界复苏注入“中俄动力”。两国全方位合作提质升级，双边贸易额再创新高，重大战略项目顺利实施，科技创新方兴未艾，不仅为两国人民带来重要福祉，也为世界经济复苏带来新的机遇。

我们为地区稳定提供“中俄保障”。双方保持高水平战略协作，推动上合组织、金砖国家等发挥建设性作用，围绕热点问题加强战略协调，为促进地区稳定和广大发展中国家团结提供了核心支撑。

我们为全球治理贡献“中俄担当”。双方坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，共同反对干涉别国内政，反对单边制裁和长臂管辖，成为践行真正多边主义、维护国际公平正义的中流砥柱，让世界看到大国应有的样子。

我们坚信，只要中俄两个大国肩并肩站在一起、背靠背深化协作，国际秩序就乱不了，世界公理就倒不了，霸权主义就赢不了。（记者刘华、杨依军）

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