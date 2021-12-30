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王毅：相互尊重、和平共处、合作共赢是中美关系恢复健康稳定发展的必由之路

2021年12月30日13:56 | 来源：新华社微博
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12月30日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，就中美关系阐明立场主张。

王毅表示，同过去几年相比，今年的中美关系确实出现一些变化。面对中方坚定维权反霸，美方意识到，想以极限施压的方式迫使中国作出退让，不但不可能，最终还会搬起石头砸自己的脚。我们看到，美国领导人和一些高官相继表示，美方不寻求新冷战，不寻求改变中国的体制，不寻求强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突对抗。但我们同时又看到，在涉及中国主权安全发展利益的一系列问题上，美方仍在不断挑起新的事端，继续对两国关系造成伤害和破坏。这是典型的言行不一，让人们对美国的信用产生严重质疑。

美国常常称自己是一个“信用社会”。中国古人讲，人无信不立。国与国之间更是如此。美方如果想在世界上维持起码的信誉，就应当拿出实实在在的行动，履行好作出的承诺，说到做到，真正取信于中国人民，取信于国际社会。

至于中国的对美政策，中方的态度始终是明确和一贯的，习近平主席郑重提出了相互尊重、和平共处、合作共赢三点原则。这三点原则汇聚了中美半个多世纪相互交往的经验教训，是中美关系恢复健康稳定发展的必由之路。而能否实现这一前景，我认为美方需要彻底想明白三件事：

第一，中国的发展振兴是一个主权国家应有的正当权益，更是谁也改变不了、阻挡不了的必然趋势。与其逆流而动，不如顺势而为，只要美国真正放下打压遏制中国的执念，中美关系就能重回正轨，稳定发展。

第二，中国不管发展到什么程度，都不会走西方国家称霸世界的老路，也没兴趣去改变谁、取代谁、威胁谁，只要美国真正把中国当做伙伴而不是对手和敌人，中美就可以相互成就，共同繁荣。

第三，中国的社会制度和发展道路，是14亿中国人民的坚定选择和集体意志。我们尊重美国的制度和道路，但决不允许自己选择的制度和道路被诋毁、被破坏。只要美方真正解开意识形态对立的心结，中美两种制度、两种道路就可以在这个星球上并行不悖，和平共存。（记者刘华、杨依军）

(责编：杨光宇、文松辉)

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