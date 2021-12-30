人民网讯 当地时间12月29日，“庆祝中巴建交70周年线上研讨会”在江苏师范大学举行。会议得到江苏省人民政府外事办公室、巴基斯坦驻上海总领事馆和中国驻拉合尔总领事馆支持，由徐州市人民政府、江苏师范大学、巴基斯坦旁遮普大学等共同推动。

徐州市人民政府副市长吴卫东致辞。他向参会嘉宾介绍了徐州市的经济、社会、教育、文化等发展情况，对江苏师范大学在中巴人文交流中的作用表示赞赏，对进一步发展徐州与巴基斯坦，特别是与拉合尔市的经贸关系表达了期望。

巴基斯坦驻华大使莫因·哈克、江苏省外事办一级巡视员黄锡强、巴基斯坦驻上海总领事馆总领事侯赛因·海德、中国驻拉合尔代总领事彭政武、江苏师范大学党委副书记岑红、巴基斯坦旁遮普大学副校长尼亚兹·艾赫迈德·阿克塔尔先后致辞。他们回顾了70年来中巴关系走过的岁月，对进一步发展中巴全天候战略合作伙伴关系充满信心，希望中巴青年加强人文交流，将中巴友好的接力棒传递下去。会议由江苏师范大学巴基斯坦研究中心主任孙红旗主持。

北京大学巴基斯坦研究中心主任唐孟生，清华大学国家战略研究院研究部主任钱锋，复旦大学国际问题研究院南亚研究中心、巴基斯坦研究中心执行主任章节根，四川大学国际关系学院副院长、巴基斯坦研究中心主任宋志辉，人民日报社国际版原主编、江苏师范大学巴基斯坦研究中心王南，分别就“中巴友好关系发展历程回顾与展望”“中巴关系进一步发展的地缘政治战略考量”“中巴经济走廊的高质量发展”“阿富汗变局与中巴经贸合作的新机遇”等问题进行阐述和分析，并提出了很多有针对性的建议。

巴基斯坦驻华使馆原科技参赞、巴基斯坦国立科技大学中国研究中心主任泽米尔·阿万，巴基斯坦旁遮普大学巴基斯坦研究中心阿姆贾德·麦格希，巴基斯坦信息技术大学中国研究中心执行主任塔希尔·穆塔兹·阿万，巴基斯坦拉合尔女子大学巴基斯坦研究中心执行主任索比娅·纳西尔，巴基斯坦资深媒体专家穆罕默德·麦赫迪，从巴基斯坦学者的角度对中巴关系发展历程进行了回顾，探讨了进一步发展中巴全方位合作的路径，提出了诸多建设性的思路。他们一致认为，中国对巴基斯坦的援助是无私的，中巴经济走廊将惠及巴基斯坦人民及周边地区，中巴应进一步加强人文交流，让友好合作精神薪火相传。

会议设置“特别环节”，邀请参加过喀喇昆仑公路建设的筑路员工代表蒋贞孝、陆正前、韩斌，讲述当年与巴基斯坦人民共同建设著名的中巴友谊公路的动人故事。在江苏师范大学留学的巴基斯坦学生代表雷曼汇报了在中国的学习和生活状况。

孙红旗在总结发言中表达了对与会中巴专家学者的诚挚谢意，强调让中巴友谊之树长青有待共同努力，并表示大家有责任和义务把中巴经济走廊建设好，将中巴友好合作精神发扬光大。

(责编：高歌、刘洁妍)