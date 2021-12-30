新华社巴西利亚12月29日电 通讯：巴西艺术青年激情描画北京冬奥会

新华社记者卞卓丹

在北京冬奥会即将举办之际，巴西艺术青年用画笔描绘出心中的北京冬奥会。在他们笔下，有中国人温暖的心，有巴西人火热的激情，有五大洲紧握的手……

由中国驻巴西使馆和巴西利亚联邦区政府联合举办的“相约北京，祝福冬奥”绘画征集活动，得到巴西艺术家和青少年的热情参与，截至目前共收到投稿作品758幅。

自12月中旬以来，中国驻巴西使馆在微信公众号上连续刊载了这些主题鲜明、创意十足、形式多元的画作，其中既有刚满3岁的巴西儿童用稚嫩笔触描绘同北京冬奥吉祥物嬉戏互动的场景，也有听障少年以艺术创作抒发对残奥运动员的深情祝福，还有两国学生挥洒缤纷色彩展现中国“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念，更有巴西利亚涂鸦爱好者在街头创作的巨幅作品，诠释奥林匹克精神，传递中巴民心相通、共迎冬奥的友好情谊。

《心中的北京》是里约女孩保拉·费拉兹的参赛作品，在泛着蓝光的冰雪背景前，对应奥林匹克五环颜色的五双手合在一起，形成一个心形；在画面中心，则是举着“加油”牌的北京冬奥会吉祥物冰墩墩和雪容融。保拉解释说，这幅作品包含“更团结”和“共享未来”的元素，象征着来自世界各地的运动员踊跃参与北京冬奥会和冬残奥会。

保拉正在学习中文，她还有个中文名字叫“潘艺文”。在为参加此次绘画征集活动制作的视频中，“潘艺文”人如其名地以很“文艺”的方式推广北京冬奥会：“这里有一颗中国人温暖的心，与寒冷的冬天形成鲜明对比。”

在众多参赛选手中，听障少女费尔南达的作品引人瞩目——主角是一个戴着耳蜗的冰墩墩。费尔南达的指导老师埃利乌德说，这代表参加北京冬残奥会的聋人运动员。

在这次绘画征集活动中，“最大”的作品出自职业视觉艺术家艾尔萨之手。这幅名为“北京2022”的壁画，是艾尔萨在巴西利亚一所高中的墙壁上用了6个小时绘制完成的。

喜爱中国，是艾尔萨参赛的原动力。“我从未去过中国，但我与中国有着密切联系。从小到大，我常常梦见自己在那里散步。为此，我非常想了解中国！我是中国艺术、文化和美食的崇拜者。”艾尔萨说，“我相信，中国和巴西可以通过这种文化交流共同成长。”

这幅作品突出了“更团结”这一奥林匹克格言新增词汇。“如果更团结，我们可以在我们愿意一起做的任何事情上取得成功，这在抛开差异、精彩表演的历届奥运会上得到证明。”艾尔萨说：“我们应该在其他所有事情上都这样做，以支持造福全人类的共同目标。”

埃利乌德也认为，奥林匹克格言加上“更团结”是好事，因为人类必须携手同行，共同对抗任何可能危害人类的恶行。“更团结，我们会更强大。”她说。

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