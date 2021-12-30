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世卫组织：奥密克戎和德尔塔毒株可能导致全球新冠病例“海啸”般激增

2021年12月30日13:25 | 来源：新华网
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新华社日内瓦12月29日电（记者刘曲）世界卫生组织29日警告，传播性更强的奥密克戎毒株和目前仍广泛传播的德尔塔毒株若无法遏制，可能会导致全球新冠病例如“海啸”般激增，给各国卫生系统带来巨大压力。

世卫组织总干事谭德塞当天在新闻发布会上回顾了自新冠大流行以来，该组织所采取的各项应对措施及其效力。他对奥密克戎毒株更强的传播能力表示高度关注，称奥密克戎与德尔塔同时流行将导致病例“海啸”般激增。

近期一些国家新增确诊病例数正迎来新一波快速上升，谭德塞认为这正在并将继续给疲惫不堪的卫生工作者和濒临崩溃的卫生系统带来巨大压力，并再次扰乱人们的生活和生计。

在回答媒体提问时，谭德塞再次对所谓“奥密克戎毒株造成的症状较为温和”的说法表示担心，称这种观念可能是危险的。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，奥密克戎毒株主要从年轻人中开始传播，并在年轻人中以相当大的强度循环，这可能反映了病毒传播的某种社会混合模式。尽管奥密克戎看起来更具传播性，有更短的潜伏期，并且造成的症状较温和，但这是基于该毒株目前感染的主要是年轻人群这一特点。

瑞安认为，这波奥密克戎毒株导致的疫情还没有扩散至更广泛人群，现有疫苗在年长和脆弱人群中抵御奥密克戎的效果尚未明确，因此现在对这一毒株做出判断还为时尚早。

他强调，在明确奥密克戎毒株对年龄较大和脆弱人群的影响之前，未来几周内必须将奥密克戎和德尔塔两种毒株的传播控制在最小范围内，这一点非常重要。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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